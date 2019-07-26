Ольга Бузова, Ани Лорак и другие на красной дорожке фестиваля «Жара-2019»: звезды посоревновались в оригинальности нарядов

25 июля в Баку состоялось открытие фестиваля «Жара». На мероприятии выступили Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Рита Дакота и многие-многие другие артисты.

Глюкоза

Более сотни звезд покинули пасмурную Москву и прилетели в солнечный Баку на четвертый ежегодный музыкальный фестиваль «Жара». 25 июля состоялось открытие четырехдневной программы концертов.



Еще на пресс-конференции началась настоящая жара. Присутствующие спикеры — Лолита, Григорий Лепс, Ольга Бузова, Эмин Агаларов и другие — не стеснялись в выражениях своих мыслей (смотрите инстаграм-истории Woman.ru).

Кети Топурия

На красной дорожке в этот вечер появились многие отечественные звезды, продемонстрировав присутствующим необычные аутфиты. Так, Ольга Бузова и Ани Лорак блистали в пышных кукольных нарядах, Вера Брежнева предпочла кроп-топ и юбку в пол, а Рита Дакота и Юлия Барановская остановили свой выбор на брючных костюмах.

Концерт-открытие прошел на одном дыхании. Звезды, выступившие в тот вечер, поразили красотой номеров. Удивила и атмосфера музыкального праздника в целом. Практически никто из гостей не сидел на месте: все зрители танцевали и подпевали в такт.