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Ольга Бузова, Ани Лорак и другие на красной дорожке фестиваля «Жара-2019»: звезды посоревновались в оригинальности нарядов

25 июля в Баку состоялось открытие фестиваля «Жара». На мероприятии выступили Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Рита Дакота и многие-многие другие артисты.
Глюкоза
Глюкоза

Более сотни звезд покинули пасмурную Москву и прилетели в солнечный Баку на четвертый ежегодный музыкальный фестиваль «Жара». 25 июля состоялось открытие четырехдневной программы концертов. 

Еще на пресс-конференции началась настоящая жара. Присутствующие спикеры — Лолита, Григорий Лепс, Ольга Бузова, Эмин Агаларов и другие — не стеснялись в выражениях своих мыслей (смотрите инстаграм-истории Woman.ru). 

Кети Топурия
Кети Топурия 

На красной дорожке в этот вечер появились многие отечественные звезды, продемонстрировав присутствующим необычные аутфиты. Так, Ольга Бузова и Ани Лорак блистали в пышных кукольных нарядах, Вера Брежнева предпочла кроп-топ и юбку в пол, а Рита Дакота и Юлия Барановская остановили свой выбор на брючных костюмах. 

Концерт-открытие прошел на одном дыхании. Звезды, выступившие в тот вечер, поразили красотой номеров. Удивила и атмосфера музыкального праздника в целом. Практически никто из гостей не сидел на месте: все зрители танцевали и подпевали в такт.  

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26 июля 2019
Текст Саша Белая
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • что у веры с ногами?((((

  • Глюкоза как тумбочка в этом платье

  • Ого, все семейство Эмина в сборе, включая отца и бывшую жену. Алёне подходит каштановый цвет. Выглядит хорошо на этих фотках, как статуэтка

  • Алена Гаврилова замечательно тут выглядит, новый цвет волос ей к лицу

  • У Джанабаевой с волосами совсем беда, у Верки-страшные коленки. Шишкова неузнаваема, вся красота испарилась. Цой и Лолита как реслерши. Понравились Топурия и Орбакайте.

  • Крайне неудачный наряд у Барановской. Подчеркнула живот. Ну о Шишковой думаю и писать не стоит, и так ясно. Нет слов.

  • Шишкова на себя не похожа, так себя перекроила

  • Ионова - грустный Пьеро))

  • Ионова - грустный Пьеро))

  • Орбакайте выглядит свежее Ионовой, хотя старше ее лет на 20..

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