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Сергей Бондарчук, Андрей Гайдулян, Анна Цуканова-Котт и другие селебы на фестивале Chess & Jazz

В этом году фестиваль Chess & Jazz проходил в саду «Эрмитаж» в течение двух дней: 26 и 27 июля. Мероприятие в общей сложности посетили 10 тыс. человек. 
Сергей Бондарчук
Анна Цуканова-Котт и Сергей Бондарчук

26 и 27 июля в саду «Эрмитаж» проходил фестиваль интеллектуальных игр Chess & Jazz, который сопровождали джазовые импровизации российских и зарубежных исполнителей.

В числе гостей мероприятия можно было встретить Михаила и Илью Куснировичей, Татьяну Геворкян, Анну Цуканову-Котт, Влада Лисовца, Николу Мельникова, Анну Александрову, Сергея Бондарчука, Андрея Гайдуляна, Марию Федорову, Егора Корешкова и многих других отечественных знаменитостей.

CHESS&JAZZ

На главной сцене Harman Kardon выступали обладатель Грэмми Грегори Портер, а также известное британское трио GoGo Penguin. Также можно было услышать российскую группу Tesla Boy в непривычном для поклонников звучании, Гаяну Бойцову, британский коллектив HÆLOS и многих других.

Под джазовые импровизации состоялись шахматные турниры. Например, самый молодой гроссмейстер в истории — Сергей Карякин — провел часовую игру одновременно с 8 противниками.

Также на фестивале работал лекторий CHESSНОЕ Слово by Harman Kardon, в рамках которого эксперты из областей искусства, бизнеса, спорта и других обсуждали актуальные вопросы.  

Гостям был предложен фуд-корт с разнообразной уличной едой. Его курировал Александр Сысоев, основатель «Российского Ресторанного фестиваля», соучредитель независимой премии винных карт Russian Wine Awards, директор по маркетингу сервиса «Афиша-Рестораны», а также автор телеграм-канала «Сысоев FM».

Партнером фестиваля выступила автомобильная марка Porsche, а музыкальным партнером — аудио-бренд Harman Kardon. 

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31 июля 2019
Текст Виктория Деркасова
Фото Николай Зверков, Никита Бережной, GORSHENIN
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Сергей Бондарчук, Влад Лисовец

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