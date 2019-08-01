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Влад Соколовский, Ирина Безрукова и другие звезды посмотрели очередную часть «Форсажа»

31 июля в кинотеатре «Каро Sky 17 Авиапарк» состоялась премьера фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу». Мероприятие посетили Ирина Безрукова, T-killah, Денис Клявер и другие звезды. 
Влад Соколовский
Влад Соколовский

В 2013 году, когда Пол Уокер разбился на машине, поклонники «Форсажа» посчитали, что седьмая часть франшизы станет последней. Напомним, тогда создатели боевика при помощи компьютерной графики и благодаря младшему брату актера смогли доснять фильм. Тем не менее в 2017-м вышла восьмая часть «Форсажа», в 2020-м зрители увидят девятую часть, а в этом году создатели предлагают нам посмотреть спин-офф основной сюжетной линии. 

1 августа в широкий прокат выходит боевик «Форсаж: Хоббс и Шоу», рассказывающий историю двух ярких героев предыдущей картины.

Люк Хоббс и Декард Шоу ненавидят друг друга. Но когда плохие парни начинают угрожать их семьям, они объединяются против врага. 

31 июля состоялась звездная премьера фильма. На красной дорожке были замечены Денис Клявер с супругой Ириной, Юлия Михалкова, Ирина Безрукова, Влад Соколовский, T-killah и другие поклонники кино о дорогих машинах и скорости. 

Звезды не только посмотрели новую часть «Форсажа», но и поделились своими мыслями о том, какую картину из девяти считают самой удачной и зрелищной. Кстати, какой фильм больше всего нравится вам? 

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01 августа 2019
Текст Саша Белая
Фото Пресс-служба

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2 комментария Добавить комментарий
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  • На фото, где Прохор Шаляпин- как фотошоп. Огрооомная голова и мааааленькое тело. А ножки😂

    Ирину Безрукову не узнала.

  • Прохор Шаляпин...вы меня простите...это что вообще ?эти ножки в колготках)))))))Безруковой неожиданно подошла «гламурная» интерпретация байкерского стиля.

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