Влад Соколовский, Ирина Безрукова и другие звезды посмотрели очередную часть «Форсажа»

В 2013 году, когда Пол Уокер разбился на машине, поклонники «Форсажа» посчитали, что седьмая часть франшизы станет последней. Напомним, тогда создатели боевика при помощи компьютерной графики и благодаря младшему брату актера смогли доснять фильм. Тем не менее в 2017-м вышла восьмая часть «Форсажа», в 2020-м зрители увидят девятую часть, а в этом году создатели предлагают нам посмотреть спин-офф основной сюжетной линии.
Люк Хоббс и Декард Шоу ненавидят друг друга. Но когда плохие парни начинают угрожать их семьям, они объединяются против врага.
31 июля состоялась звездная премьера фильма. На красной дорожке были замечены Денис Клявер с супругой Ириной, Юлия Михалкова, Ирина Безрукова, Влад Соколовский, T-killah и другие поклонники кино о дорогих машинах и скорости.
Звезды не только посмотрели новую часть «Форсажа», но и поделились своими мыслями о том, какую картину из девяти считают самой удачной и зрелищной. Кстати, какой фильм больше всего нравится вам?