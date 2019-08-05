Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Ольга Бузова, Саша Савельева, Ксения Бородина и другие селебы зажгли на «вечеринке» Джей Ло в Москве

В минувшее воскресенье в рамках своего юбилейного тура Дженнифер Лопес устроила грандиозное шоу в российской столице. На концерте собрались самые преданные поклонники артистки, в числе которых оказались и многие звезды отечественного шоу-бизнеса. 

24 июля Дженнифер Лопес исполнилось 50 лет. Кроме того, в этом году она отмечает еще одну важную дату — 20-летие сольной карьеры.

Вот уже несколько недель певица гастролирует по всему миру с новым шоу под названием It's my party. 

Американская знаменитость решила порадовать и своих фанатов из России. 4 августа состоялся ее сольный концерт в Москве, а 11 августа она приедет в Санкт-Петербург. 

В Москву звезда приехала накануне вместе 11-летними близнецами Эммой и Максимилианом. Столица встретила семейство Джей Ло аномальным похолоданием — певица выступала на открытой сцене при температуре всего +8 градусов!

Впрочем, неприятная погода не помешала тысячам поклонников оторваться на шоу любимой звезды.

По сообщениям журналистов «Комсомольской правды», исполнительница так зажигала на сцене, что даже порвала сценический костюм! Пустяки! За вечер у нее было запланировано несколько смен нарядов. 

На концерте Дженнифер были замечены представители отечественного шоу-бизнеса. Ольга Бузова, Рита Дакота, Ольга Орлова и многие другие с удовольствием подпевали известной певице. 

Что удивительно, мало кто из селеб фотографировался во время музыкального шоу, отчитавшись лишь парочкой селфи в темноте. Почти все предпочли снимать происходящее на сцене, при этом бурно выражая свой восторг. 

Перейти к обсуждению 5


05 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото Сергей Бобылев/ТАСС, @borodylia, @buzova86, @gagara1987, @jlo, @olgaorlova1311, @ritadakota, @sasha_popovaa, @nastyashubskaya/Instagram
Теги

Дженнифер Лопес, Рита Дакота, Ольга Бузова, Ксения Бородина, Полина Гагарина, Ольга Орлова, Александра Савельева

Реклама

5 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • по ходу джей ло будет теперь болеть

  • Бузова копирует Джей Ло?

  • Бесплатно бы не пошла на перешницу,пол года гоняли рекламу по москве,оказывается это для нашей селебской шелупони.

  • Всем нашим звёздам до уровня Джей Ло как до луны

  • смотрела сториз Бузовой, почему зал был не полным? так всегда там? читаю многие недовольны концертом, и по сториз как то не ликовал народ,хотя песни довольно зажигательные у Джей Ло)

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-30 17:50:00
363
семейке Фри давным давно пора вернуть деньги Русфонду, Дмитрий отец и сам своего ребенка воспитает без посторонней помощи и советов. Да и народу пора заняться своей жизнью а не лезть в чужую, тем более когда не просят.
Дмитрий Шепелев резко отреагировал на вопрос, когда позволит сыну увидеть бабушку и дедушку
131 Комментариев
Гость 2019-07-30 12:19:00
339
Мужа объявили в международный розыск, а жена как ни в чем не бывало ходит на звездные тусовки как на работу, тратит наворованные деньги и говорит, что супруга оклеветали. Высокие отношения, шо уж там
Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск
53 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.