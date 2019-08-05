Ольга Бузова, Саша Савельева, Ксения Бородина и другие селебы зажгли на «вечеринке» Джей Ло в Москве

В минувшее воскресенье в рамках своего юбилейного тура Дженнифер Лопес устроила грандиозное шоу в российской столице. На концерте собрались самые преданные поклонники артистки, в числе которых оказались и многие звезды отечественного шоу-бизнеса.

24 июля Дженнифер Лопес исполнилось 50 лет. Кроме того, в этом году она отмечает еще одну важную дату — 20-летие сольной карьеры.

Вот уже несколько недель певица гастролирует по всему миру с новым шоу под названием It's my party.

Американская знаменитость решила порадовать и своих фанатов из России. 4 августа состоялся ее сольный концерт в Москве, а 11 августа она приедет в Санкт-Петербург.

В Москву звезда приехала накануне вместе 11-летними близнецами Эммой и Максимилианом. Столица встретила семейство Джей Ло аномальным похолоданием — певица выступала на открытой сцене при температуре всего +8 градусов!

Впрочем, неприятная погода не помешала тысячам поклонников оторваться на шоу любимой звезды.

По сообщениям журналистов «Комсомольской правды», исполнительница так зажигала на сцене, что даже порвала сценический костюм! Пустяки! За вечер у нее было запланировано несколько смен нарядов.

На концерте Дженнифер были замечены представители отечественного шоу-бизнеса. Ольга Бузова, Рита Дакота, Ольга Орлова и многие другие с удовольствием подпевали известной певице.

1 2 3 ... 10 4 августа Дженнифер Лопес выступила в Москве

Что удивительно, мало кто из селеб фотографировался во время музыкального шоу, отчитавшись лишь парочкой селфи в темноте. Почти все предпочли снимать происходящее на сцене, при этом бурно выражая свой восторг.