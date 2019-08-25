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Открытие «Новой волны»: Светлана Лобода, Дима Билан, Глюкоза и другие артисты зажгли в жарком Сочи

«Новая волна» началась! 24 августа в Сочи состоялось грандиозное открытие фестиваля. Свои лучшие хиты исполнили Дима Билан, Сергей Лазарев, Светлана Лобода и другие звезды. 
Светлана Лобода на открытии «Новой волны»
Светлана Лобода на открытии «Новой волны»

Маэстро Игорь Яковлевич Крутой в очередной раз (если быть точным — в восемнадцатый) собрал артистов, журналистов и зрителей, любящих хорошие песни, в одном месте. Впереди шесть дней качественной музыки, безупречного вокала и непередаваемой атмосферы праздника (хотя не будем забывать, что это конкурс).

24 августа состоялось открытие фестиваля. Традиционно одним из первых на площадке появился Игорь Крутой: композитор решал последние вопросы по организации, после чего переоделся в смокинг и вышел на красную дорожку вместе с супругой Ольгой и дочерью Сашей. К слову, у сцены была также замечена и мама Игоря Яковлевича — Светлана Семеновна. 

Выступление Глюкозы на открытии «Новой волны»
Выступление Глюкозы на открытии «Новой волны»

Ведущими праздника стали Лера Кудрявцева (без нее крайне сложно представить «Новую волну») и Андрей Малахов. 

В этот вечер многие артисты исполнили со сцены свои лучшие хиты. Так, Светлана Лобода порадовала гостей треками «Пуля-дура» и «Инстадрама», Филипп Киркоров зажег с песнями «Цвет настроения синий» и «Стеснение пропало», а Глюкоза заставила петь весь зал композицию «Фэн-шуй». 

Также на сцене выступили Дима Билан, Николай Басков, группа «2Маши», Сергей Лазарев, Юлианна Караулова и другие. Из первых рядов артистам подпевали Яна Рудковская, Елена Летучая с супругом Юрием Анашенковым, Арман Давлетяров, Жанна Мартиросян... 

Хочется отметить, что в этом году погода особенно благоволит: в Сочи, в отличие от Москвы, настоящее лето, при этом комфортное — без знойной жары. Возможно, еще и поэтому у артистов было особенно хорошее настроение.

Итак, «Новая волна»-2019 открыта!  

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25 августа 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru

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