Песни-тосты и настоящее грузинское застолье: как прошел творческий вечер Сосо Павлиашвили на «Новой волне»

27 августа состоялся второй конкурсный день «Новой волны». Ну а разогрел зал перед выступлениями участников концерт, посвященный Сосо Павлиашвили.

Сосо Павлиашвили

В этом году Сосо Павлиашвили отпраздновал юбилей — артисту исполнилось 55 лет! По этому случаю во второй конкурсный день фестиваля «Новая волна», 27 августа, состоялся творческий вечер певца.



Как истинный грузин, Павлиашвили не мог просто пригласить коллег-исполнителей принять участие в его концерте — ему было важно накормить дорогих друзей. Сказано — сделано. Прямо за кулисами был накрыт стол, рядом тут же водрузили мангал, на котором в считаные минуты приготовили ароматный шашлык.

Потрясающий запах мяса разносился далеко за пределы New Wave Hall.

Атмосфера закулисья была похожа на настоящую грузинскую свадьбу: тосты, музыка, смех, много людей, из которых не все друг друга знают, но все уважают и искренне рады встрече.

Группа «А-Студио», Валерий Меладзе, Григорий Лепс

Сосо, как гостеприимный хозяин праздника, успевал и выступать на сцене, и возвращаться к застолью, чтобы пообщаться с дорогими гостями. Среди тех, кто на себе ощутил радушие Павлиашвили, были Сергей Лазарев, группа «А-Студио», Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Яна Рудковская и многие другие звезды.

Ведущими творческого вечера стали Гарик Мартиросян и Михаил Галустян.

Весь концерт юмористы сравнивали два народа — грузин и армян: кто гостеприимнее, чей род старее, кто вкуснее готовит, чье вино лучше. В итоге победила дружба (нет, ну а как тут выбрать?).

Завершился концерт трогательным выступлением всей семьи Сосо: артист вышел на сцену с супругой и дочерьми, с которыми исполнил композицию «Помолимся за родителей». Ну и, конечно, какое грузинское застолье без тоста? Напоследок Павлиашвили спел вместе со всем залом знаменитые строчки:



Раз, два, три, четыре,

Выше руки, плечи шире,

Дай Бог счастья вам вновь и вновь.

Пять, шесть, семь, восемь,

Улыбнитесь, очень просим,

По-кавказки пьем за любовь!