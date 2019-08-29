Сестры Меладзе, Дарья Клюкина и другие звезды проводили лето на вечеринке Spettacolo

Увы и ах, но лето 2019 года закончилось. За пару дней до наступления осени столичные модницы, представители золотой молодежи и шоу-бизнеса собрались на вечеринке, чтобы сказать теплому времени года «Пока!».

Дарья Клюкина

Вечером 28 августа на крыше торгового центра «Времена Года» было многолюдно — светская Москва провожала лето 2019. Специально для торжественного мероприятия организаторы построили pop-up пространство с тематическим баром, сценой и зонами отдыха.

Инга, Софико и Арина Меладзе

В распоряжении гостей был профессиональный таролог, составлявший индивидуальные прогнозы на осенний сезон, а также визажисты, которые предлагали гостям украсить их лицо или тело рисунками мехенди.

Cream Soda

За музыкальное настроение вечера отвечали группа Cream Soda, DJ Kozak и DJ Ksenia Dukalis. Под их зажигательные сеты в танце кружились сестры Меладзе, невеста Дарья Клюкина, актриса Лиза Моряк и многие другие.

На наш взгляд, вечеринка на крыше — это отличный способ проводить лето. Конечно, немного грустно, что оно почти закончилось, но синоптики обещают теплую осень, так что не все потеряно!