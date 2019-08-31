Кристен Стюарт, Сара Сампайо, Барбара Палвин и другие звезды на премьерах третьего дня Венецианского кинофестиваля

76-й Венецианский кинофестиваль продолжается! 30 августа в Италию прибыла еще целая партия знаменитостей со всего мира, чтобы посмотреть самые громкие премьеры грядущего года.

30 августа на итальянском острове Лидо прошел третий день 76-го Венецианского кинофестиваля. Минувшая пятница ознаменовалась двумя громкими премьерами — исторической драмой Романа Полански «Офицер и шпион» и политическим триллером Бенедикта Эндрюса «Назло врагам».



Кроме того, этот день запомнился небольшим, но весьма неприятным скандалом.

Венсан Кассель и Тина Кунаки появились на красной дорожке с небольшим опозданием — и вовсе не потому, что решили прогуляться по Лидо с маленькой дочерью.

Тина Кунаки и Венсан Кассель

Если верить СМИ, Тину и Венсана долгое время не пропускали на мероприятие. Охрана не признала в паре знаменитостей и не давала им выйти на красную дорожку. К счастью, в скором времени инцидент был исчерпан — надеемся, он не сильно расстроил супругов.

Еще одной темой для обсуждения общественности стал эффектный выход супруги Романа Полански Эмманюэль Сенье.

Женщина появилась на красной дорожке в блестящем черном платье в пол с внушительным декольте до талии. Стоит отметить, что бюст 53-летней Эмманюэль в нем смотрелся просто восхитительно!

Кроме того, на мероприятии появились топ-модели Барбара Палвин и Сара Сампайо, актеры Жан Дюжарден и Кристен Стюарт, звезда американского телевидения Фарра Абрахам с дочкой Софией и многие другие.