Кристен Стюарт, Сара Сампайо, Барбара Палвин и другие звезды на премьерах третьего дня Венецианского кинофестиваля

30 августа на итальянском острове Лидо прошел третий день 76-го Венецианского кинофестиваля. Минувшая пятница ознаменовалась двумя громкими премьерами — исторической драмой Романа Полански «Офицер и шпион» и политическим триллером Бенедикта Эндрюса «Назло врагам».
Венсан Кассель и Тина Кунаки появились на красной дорожке с небольшим опозданием — и вовсе не потому, что решили прогуляться по Лидо с маленькой дочерью.
Если верить СМИ, Тину и Венсана долгое время не пропускали на мероприятие. Охрана не признала в паре знаменитостей и не давала им выйти на красную дорожку. К счастью, в скором времени инцидент был исчерпан — надеемся, он не сильно расстроил супругов.
Женщина появилась на красной дорожке в блестящем черном платье в пол с внушительным декольте до талии. Стоит отметить, что бюст 53-летней Эмманюэль в нем смотрелся просто восхитительно!
Кроме того, на мероприятии появились топ-модели Барбара Палвин и Сара Сампайо, актеры Жан Дюжарден и Кристен Стюарт, звезда американского телевидения Фарра Абрахам с дочкой Софией и многие другие.