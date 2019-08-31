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Кристен Стюарт, Сара Сампайо, Барбара Палвин и другие звезды на премьерах третьего дня Венецианского кинофестиваля

76-й Венецианский кинофестиваль продолжается! 30 августа в Италию прибыла еще целая партия знаменитостей со всего мира, чтобы посмотреть самые громкие премьеры грядущего года. 
 
 

30 августа на итальянском острове Лидо прошел третий день 76-го Венецианского кинофестиваля. Минувшая пятница ознаменовалась двумя громкими премьерами — исторической драмой Романа Полански «Офицер и шпион» и политическим триллером Бенедикта Эндрюса «Назло врагам». 

Кроме того, этот день запомнился небольшим, но весьма неприятным скандалом. 

Венсан Кассель и Тина Кунаки появились на красной дорожке с небольшим опозданием — и вовсе не потому, что решили прогуляться по Лидо с маленькой дочерью

Тина Кунаки, Венсан Кассель
Тина Кунаки и Венсан Кассель

Если верить СМИ, Тину и Венсана долгое время не пропускали на мероприятие. Охрана не признала в паре знаменитостей и не давала им выйти на красную дорожку. К счастью, в скором времени инцидент был исчерпан — надеемся, он не сильно расстроил супругов. 

Еще одной темой для обсуждения общественности стал эффектный выход супруги Романа Полански Эмманюэль Сенье. 

Женщина появилась на красной дорожке в блестящем черном платье в пол с внушительным декольте до талии. Стоит отметить, что бюст 53-летней Эмманюэль в нем смотрелся просто восхитительно!

Кроме того, на мероприятии появились топ-модели Барбара Палвин и Сара Сампайо, актеры Жан Дюжарден и Кристен Стюарт, звезда американского телевидения Фарра Абрахам с дочкой Софией и многие другие. 

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31 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images
Теги

Тина Кунаки, Венсан Кассель, Кристен Стюарт, Жан Дюжарден, Барбара Палвин, Сара Сампайо, Аннабелль Уоллис, Джек О'Коннелл

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4 комментария Добавить комментарий
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  • На фоне нормальных красивых человеческих лиц, Сара Абрахам 10 фото смотрится нелепой муклой, очень напоминающей многих наших переделанных девушек. В этом у них много общего с ближневосточными, арабскими и тому подобными дамами;)

  • Понабрали, понимаешь, всяких мигрантов фиг знает, откуда... Касселя в лицо не узнают, поувольнять всех наx ))

  • Как можно не признать Касселя, это только если вчера родился)) а вот Кунаки без кудрях и правда по другому выглядит

  • Какая хорошенькая Барбара Палвин. Прелестная...И больше 20 не дашь.

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