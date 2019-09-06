«Хорошо-Плохо»: в Москве открылась выставка знаменитого художника Авдея Тер-Оганьяна

Его не было в России целых 20 лет, и вот он наконец дома! Возвращение на родину известный художник Авдей Тер-Оганьян отметил ретроспективной выставкой, открывшейся 2 сентября в галерее современного искусства VS unio.



В Москве дан старт новому светскому сезону. Каждый вечер в столице проходят различные мероприятия — от модных презентаций до кулинарных мастер-классов с участием звездных гостей. Мы же предлагаем прикоснуться к прекрасному и рассказываем об открытии выставки Авдея Тер-Оганьяна в галерее VS unio.

Виктор Шкулев (Hearst Shkulev Media), Сергей Герасимов (VS unio), Авдей Тер-Оганьян

Авдей Тер-Оганьян — личность во всех смыслах выдающаяся. Одна борода его чего только стоит! Хотя сегодня, конечно же, не о ней, а о его огромном наследии, которому уже более трех десятилетий.



На выставке, открывшейся 2 сентября в галерее VS unio, художник представил публике свои самые любимые и признанные арт-критиками работы 1980-х и 1990-х, среди которых смелые копии картин Матисса, Моне, собственные исследования кубистических мотивов Пикассо, а также хрестоматийная серия 2000-х с очень милым названием «Полосочки».

Александр Четвериков (LVMH) с супругой

Первыми посетителями выставки «Хорошо-Плохо» стали близкие друзья Авдея, художники и соратники по арт-группе «Искусство или смерть» и галереи в Трехпрудном переулке, ученики «Школы авангардизма».

Елена Сотникова и Екатерина Коганова (VS unio)

Свое приветствие и почтение высказали и именитые гости. Среди них — коллекционер современного русского искусства и издатель Пьер Броше с супругой — художницей Аннушкой, основатель креативного агентства FprBuro и редактор журнала WS magazine Дмитрий Чограши в компании американской актрисы Софьи Ская, российский искусствовед Леонид Бажанов, президент Hearst Shkulev Media Виктор Шкулев и многие другие.

Выставка продлится до 16 ноября в галерее VS unio по адресу Нижний Сусальный пер., д.5, стр. 5А (-1 этаж). Вход свободный!