Ксения Собчак и Константин Богомолов, Олег Меньшиков и другие звезды на показательных выступлениях по стрельбе из лука

На днях в ГУМе состоялась церемония открытия финала Кубка мира по стрельбе из лука. Мероприятие посетили Александр и Екатерина Стриженовы, Светлана Хоркина и другие знаменитости. Также появилась и горячо обсуждаемая пара — Ксения Собчак и Константин Богомолов.

Ксения Собчак и Константин Богомолов

Недавно в одном из главных торговых центров Москвы — в ГУМе — состоялась жеребьевка и церемония открытия финала Кубка мира по стрельбе из лука. Посмотреть на показательные выступления пришло множество гостей, среди которых были и отечественные селебрити.



Ингеборга Дапкунайте проводит жеребьевку соревнований

Так, мероприятие посетили Александр и Екатерина Стриженовы, Егор Бероев, Елена Захарова, Светлана Хоркина и многие другие. Честь проводить жеребьевку выпала Ингеборге Дапкунайте, а ведущим вечера стал Иван Ургант.



На церемонии открытия появилась и одна из самых обсуждаемых пар последних дней Ксения Собчак и Константин Богомолов. Телеведущая выбрала многослойный наряд, состоящий из пиджака и «халата», так что сложно было подтвердить или опровергнуть слухи о ее беременности.



Радостно было увидеть среди присутствующих и Олега Меньшикова. Знаменитый актер впервые появился на публике после слухов о госпитализации. Все гости были в восторге от спортсменов, их меткости и точности. Финал Кубка пройдет 6 и 7 сентября в СК «Лужники».

