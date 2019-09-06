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Ксения Собчак и Константин Богомолов, Олег Меньшиков и другие звезды на показательных выступлениях по стрельбе из лука

На днях в ГУМе состоялась церемония открытия финала Кубка мира по стрельбе из лука. Мероприятие посетили Александр и Екатерина Стриженовы, Светлана Хоркина и другие знаменитости. Также появилась и горячо обсуждаемая пара — Ксения Собчак и Константин Богомолов.
Ксения Собчак, Константин Богомолов
Ксения Собчак и Константин Богомолов

Недавно в одном из главных торговых центров Москвы — в ГУМе — состоялась жеребьевка и церемония открытия финала Кубка мира по стрельбе из лука. Посмотреть на показательные выступления пришло множество гостей, среди которых были и отечественные селебрити. 

Ингеборга Дапкунайте
Ингеборга Дапкунайте проводит жеребьевку соревнований

Так, мероприятие посетили Александр и Екатерина Стриженовы, Егор Бероев, Елена Захарова, Светлана Хоркина и многие другие. Честь проводить жеребьевку выпала Ингеборге Дапкунайте, а ведущим вечера стал Иван Ургант.

На церемонии открытия появилась и одна из самых обсуждаемых пар последних дней Ксения Собчак и Константин Богомолов. Телеведущая выбрала многослойный наряд, состоящий из пиджака и «халата», так что сложно было подтвердить или опровергнуть слухи о ее беременности. 

Радостно было увидеть среди присутствующих и Олега Меньшикова. Знаменитый актер впервые появился на публике после слухов о госпитализации. Все гости были в восторге от спортсменов, их меткости и точности. Финал Кубка пройдет 6 и 7 сентября в СК «Лужники». 

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06 сентября 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото Пресс-служба

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4 комментария Добавить комментарий
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  • бероев вечная кепка.... мда..

  • как у меньшикова плохо жена выглядит, как будто, не просыхает

  • Как горят глаза у штучного спортсмена Немова!Горят от того..., что он - рядом с самим (!) директором ГУМа!

  • Какие Ксю и Костя страшные. :) пусть у них родится мальчик

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