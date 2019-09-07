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Ирина Шейк, сестры Хилтон, Эшли Грэм и другие знаменитости на вечеринке Harper's Bazaar Icons

6 сентября в Нью-Йорке прошла традиционная вечеринка Harper's Bazaar Icons by Carine Roitfeld. Мероприятие посетили Ирина Шейк, Хайди Клум с супругом, Адриана Лима и другие знаменитости.
Никки Хилтон, Хайди Клум и Пэрис Хилтон
Никки Хилтон, Хайди Клум и Пэрис Хилтон

В Нью-Йорке стартовала Неделя моды, а это значит, что Карин Ройтфельд устраивает традиционную звездную вечеринку под названием Harper's Bazaar Icons.

Мероприятие состоялось 6 сентября в легендарном отеле Plaza. Повеселиться пришли беременная Эшли Грэм, Хйди Клум и Том Каулитц, Никки и Пэрис Хилтон, Ирина Шейк, Адриана Лима, Алессандра Амбросио и многие другие знаменитости. 

Многие селебрити сделали ставку на оголенные ноги, спины и, конечно, глубокие декольте. Оценить луки знаменитостей и проголосовать за понравившийся наряд в комментариях вы можете, просмотрев нашу фотогалерею. 

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07 сентября 2019
Текст Саша Белая
Фото Getty Images

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