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Медведев VS Надаль: русские и западные селебы на историческом финале Открытого чемпионата США по теннису

8 сентября теннисист Даниил Медведев сражался за кубок в финале Открытого чемпионата США. За напряженной игрой россиянина с испанцем Рафаэлем Надалем внимательно следили многие знаменитости, собравшиеся в этот день на трибунах стадиона. 
Рафаэль Надаль и Даниил Медведев
Рафаэль Надаль и Даниил Медведев

В минувшее воскресенье в Нью-Йорке прошли завершающие соревнования Открытого чемпионата США по теннису. В этом году в финале за победу в мужской категории боролись 23-летний россиянин Даниил Медведев и 33-летний испанец Рафаэль Надаль. 

Открытый чемпионат считается одним из самых престижных теннисных мероприятий мира и в этом году стал решающим в серии Турниров Большого шлема. 

Понимая всю масштабность соревнования, совершенно неудивительно, что на трибунах было замечено немало звезд. В день женского финала стадион посетила сама Меган Маркл, прилетевшая из Лондона поддержать лучшую подругу Серену Уильямс. 

Майкл Дуглас, Кэтрин Зета-Джонс
 Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс

Мужской финал Открытого чемпионата посетили Анна Винтур, Ума Турман, Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас и многие другие. 

Неизвестно, за кого именно болели западные селебы, но вот наши однозначно были всей душой за Даниила. 

За игрой Медведева напряженно следили Ирина Шейк, Даша Жукова и Маша Федорова. Россиянин стойко противостоял сопернику и упорно шел наравне с ним. Увы, после 5-часовой игры Рафаэль все же одержал победу со счетом 6:4.

«Ты был достоин победы. Для меня это был очень эмоциональный вечер, незабываемый. Это великолепный стадион, выступать перед такими замечательными зрителями — что-то непередаваемое», — цитирует РБК-Спорт Надаля, который сразу же после своего триумфа обратился к молодому сопернику. Не сомневаемся, все громкие победы Медведева еще впереди!

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09 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, @mashavoguerussia/Instagram
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Майкл Дуглас, Кэтрин Зета-Джонс, Ирина Шейк, Карли Клосс, Дарья Жукова, Анна Винтур, Ума Турман, Мария Федорова, Хилари Рода, Пол Беттани, Дженнифер Коннели, Эйса Гонсалес

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  • а чего все такие сердитые?

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