Медведев VS Надаль: русские и западные селебы на историческом финале Открытого чемпионата США по теннису

8 сентября теннисист Даниил Медведев сражался за кубок в финале Открытого чемпионата США. За напряженной игрой россиянина с испанцем Рафаэлем Надалем внимательно следили многие знаменитости, собравшиеся в этот день на трибунах стадиона.

Рафаэль Надаль и Даниил Медведев

В минувшее воскресенье в Нью-Йорке прошли завершающие соревнования Открытого чемпионата США по теннису. В этом году в финале за победу в мужской категории боролись 23-летний россиянин Даниил Медведев и 33-летний испанец Рафаэль Надаль.

Открытый чемпионат считается одним из самых престижных теннисных мероприятий мира и в этом году стал решающим в серии Турниров Большого шлема.

Понимая всю масштабность соревнования, совершенно неудивительно, что на трибунах было замечено немало звезд. В день женского финала стадион посетила сама Меган Маркл, прилетевшая из Лондона поддержать лучшую подругу Серену Уильямс.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс

Мужской финал Открытого чемпионата посетили Анна Винтур, Ума Турман, Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас и многие другие.

Неизвестно, за кого именно болели западные селебы, но вот наши однозначно были всей душой за Даниила.

За игрой Медведева напряженно следили Ирина Шейк, Даша Жукова и Маша Федорова. Россиянин стойко противостоял сопернику и упорно шел наравне с ним. Увы, после 5-часовой игры Рафаэль все же одержал победу со счетом 6:4.

«Ты был достоин победы. Для меня это был очень эмоциональный вечер, незабываемый. Это великолепный стадион, выступать перед такими замечательными зрителями — что-то непередаваемое», — цитирует РБК-Спорт Надаля, который сразу же после своего триумфа обратился к молодому сопернику. Не сомневаемся, все громкие победы Медведева еще впереди!