Свадьба Собчак и Богомолова, «пьяное» выступление Билана и выборы: о чем говорили звезды на премии GQ «Человек года»

10 сентября в Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского прошла премия «Человек года» по версии журнала GQ. Мероприятие посетила вся светская Москва: от Дарьи Коноваловой до Ксении Собчак.

Баста и Елена Пинская-Вакуленко

На дворе сентябрь: светский сезон стремительно набирает темп. 10 сентября фасад Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского озарился яркими неоновыми огнями, ведь там проходила ежегодная церемония вручения премии «Человек года» по версии журнала GQ.

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Мероприятие сменило традиционную площадку, переехав в центр города, поэтому на этот раз гостей особенно много. Среди вспышек фотокамер и ослепительного блеска бриллиантов мы разглядели Татьяну Навку, Анну Чиповскую, Глюкозу, Юрия Дудя, рэпера Face и Марьяну Ро, Марию Миногарову, Регину Тодоренко и Влада Топалова, Светлану Ходченкову, Басту и Елену Пинскую-Вакуленко, Тиму Белорусских и многих-многих других.

Светлана Ходченкова

На вечеринке также появились Яна Рудковская и Евгений Плющенко: супругов тут же окружили камеры, в то время как они приехали со своей — ходят слухи, что сейчас снимается реалити-шоу о жизни продюсера и фигуриста.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская

Как бы там ни было, в центре внимания оказались Ксения Собчак и Константин Богомолов. Когда влюбленные появились у стен консерватории, их тут же обступила толпа корреспондентов. Журналистка и режиссер ненадолго остановились (последний особенно неохотно — с телефоном в руках и жвачкой за щекой), чтобы дать фотографам возможность сделать несколько кадров. Конечно, все присматривались к области талии Ксении: увы, из-за оборок сказать наверняка, есть ли округлившийся животик, сложно.

Константин Богомолов и Ксения Собчак

Ведущим церемонии стал Иван Ургант. Как вы можете догадаться, юмора в этот вечер было более чем достаточно. Так как мероприятие проходило в стенах консерватории, то и начал свою речь шоумен со сравнения звезд с различными музыкальными инструментами. По словам Ивана, Алла Михеева похожа на дудочку («или дудочка, или притворяется»), а Филипп Киркоров на рояль («большой, занимает много места, блестит, и его всегда накрывают яркой тканью»).

Филипп Киркоров

В середине церемонии зрительный зал покинули Собчак и Богомолов и... не остались незамеченными. Ургант, стоя на сцене, многозначительно молчал и ждал, когда влюбленные выйдут за дверь, а затем промолвил: «Я, конечно, понимаю, что хочется замуж...». Досталось в тот вечер и Диме Билану: в одной из шуток Иван упомянул недавнее выступление артиста в нетрезвом виде.





Дима Билан

Кроме юмора были на церемонии важные и совсем несмешные моменты. Так, Юрий Дудь, получая свою статуэтку в номинации «Лицо с экрана» за фильм о Колыме, произнес речь о том, как важно в наше время не молчать. «Когда в России в следующий раз будут метелить очередных простых прохожих дубинками, когда будут воровать следующий вагон денег, когда будут вкидывать новую пачку макулатуры в избирательную урну, я очень прошу вас говорить об этом, а не молчать. Мне кажется, что молчание уже перестало быть спасительным оберегом. Если ты молчишь, это не значит, что ты в домике. Прийти могут в любой домик, даже если он находится на Рублево-Успенском шоссе. А раз нет разницы, то я не понимаю, почему нужно встречать беспредел молчанием, а не встречать его лицом к лицу», — произнес Юрий, и зал разразился аплодисментами.

Юрий Дудь

Также в этот вечер все присутствующие почтили память Аллы Вербер. Фэшн-директор ЦУМа ушла из жизни слишком рано и скоропостижно, что стало настоящим ударом не только для ее близкого окружения, но и для всей светской Москвы.



Что касается награждения, то победителей в этом году угадать было крайне сложно. Так, «Открытием года» стал Покрас Лампас, он же забрал статуэтку в специальной номинации «Особый почерк». Были в этот вечер и те, кто не смог приехать за наградой. Например, победитель специальной номинации «Король спорта» Карен Хачанов был уже на полпути к месту проведения премии, как узнал, что у него рожает супруга. Так он и отправился в смокинге в роддом, откуда и записал видеообращение. Главную же награду — статуэтку в номинации «Человек года» — завоевал Кирилл Серебренников! Режиссер весьма скромно отреагировал на свою победу, отметив, что каждому из нас важно оставаться «людьми года»: делать хорошие дела, заступаться за невиновных.

С полным списком победителей вы можете ознакомиться ниже:



«Открытие года» — Покрас Лампас



«Лицо с экрана» — Юрий Дудь



«Король спорта» — Карен Хачанов



«Музыкант года» — Face

«Спортсмен года» — Александр Овечкин



«Бизнесмен года» — Тигран Худавердян



«Продюсер года» — Александр Роднянский



«Особый почерк» — Покрас Лампас

«Ресторатор года» — Дмитрий Блинов и Ренат Маликов



«Автор года» — Антон Долин



«Актер года» — Павел Деревянко



«Вечная ценность» — Филипп Киркоров



«Человек года» и «Режиссер года» — Кирилл Серебренников