Елена Пинская-Вакуленко, Снежана Георгиева и Наталья Бардо оставили мужей дома и поздравили Bentley со 100-летием

18 сентября в резиденции посла Великобритании состоялся торжественный ужин по случаю 100-летнего юбилея Bentley. Отметить это событие пришли Елена Пинская-Вакуленко, Наталья Бардо, Снежана Георгиева и другие.

Посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу с супругой леди Бристоу

В 2019 году компания Bentley отмечает важную веху в своей истории — столетие со дня основания. В течение года по всему миру проходят юбилейные мероприятия. Одним из таких стал торжественный ужин The Great Bentley Evening, который прошел 18 сентября в Москве, в резиденции посла Великобритании.



На мероприятие были были приглашены как владельцы легендарных автомобилей, так и поклонники бренда. Среди гостей ужина были замечены Наталья Бардо, Елена Пинская-Вакуленко, Снежана Георгиева, Михаил Зыгарь и другие знаменитости.

Открыл вечер посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу. В своей приветственной речи он пожелал бренду сохранять лидерство в сочетании традиций, передовых технологий и инноваций. Также на ужине были представлены историческая ретроспектива фотографий и уникальная экспозиция автомобилей от Bentley Москва, которые позволили присутствующим еще раз окунуться в историю легендарной марки.