Постройневшая Волочкова, вечно молодые Бледанс и Юдашкина встретились на открытии выставки Никаса Сафронова

19 сентября в Государственном центральном музее современной истории России прошло открытие выставки Никаса Сафронова «Иные миры». Мероприятие посетили Эвелина Бледанс, Анастасия Волочкова и другие звезды.

Ирина Млодик, Эммануил Виторган и Никас Сафронов

Никас Сафронов представил свою новую выставку «Иные миры». 19 сентября в Государственном центральном музее современной истории России состоялось открытие экспозиции, а это около 100 живописных и графических работ!

Одними из первых картины художника оценили его звездные друзья и поклонники.

Так, на мероприятии собрались Анастасия Волочкова, Эвелина Бледанс, Эммануил Виторган с супругой Ириной, Нелли Кобзон, Марина Юдашкина, Елена Ханга, Бедрос Киркоров, Катя Лель и многие другие знаменитости.



«За последние несколько лет это моя первая большая выставка в Москве, и я надеюсь, что на нее придут не только те, кому нравится мое творчество, но те, кто с ним не согласен или до сих пор не знал моих работ», — признался Никас.

К слову, в настоящее время Сафронов — один из самых дорогостоящих художников в России. Как сообщил сам автор, его картина, представленная на выставке «Китайский мудрец», будет продана на благотворительном аукционе в Китае за баснословную сумму, ведь ее первоначальная стоимость — один миллион долларов.