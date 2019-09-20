Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Постройневшая Волочкова, вечно молодые Бледанс и Юдашкина встретились на открытии выставки Никаса Сафронова

19 сентября в Государственном центральном музее современной истории России прошло открытие выставки Никаса Сафронова «Иные миры». Мероприятие посетили Эвелина Бледанс, Анастасия Волочкова и другие звезды. 
Ирина Млодик, Эммануил Виторган и Никас Сафронов
Ирина Млодик, Эммануил Виторган и Никас Сафронов

Никас Сафронов представил свою новую выставку «Иные миры». 19 сентября в Государственном центральном музее современной истории России состоялось открытие экспозиции, а это около 100 живописных и графических работ!

Одними из первых картины художника оценили его звездные друзья и поклонники.

Так, на мероприятии собрались Анастасия Волочкова, Эвелина Бледанс, Эммануил Виторган с супругой Ириной, Нелли Кобзон, Марина Юдашкина, Елена Ханга, Бедрос Киркоров, Катя Лель и многие другие знаменитости. 

«За последние несколько лет это моя первая большая выставка в Москве, и я надеюсь, что на нее придут не только те, кому нравится мое творчество, но те, кто с ним не согласен или до сих пор не знал моих работ», — признался Никас. 

К слову, в настоящее время Сафронов — один из самых дорогостоящих художников в России. Как сообщил сам автор, его картина, представленная на выставке «Китайский мудрец», будет продана на благотворительном аукционе в Китае за баснословную сумму, ведь ее первоначальная стоимость — один миллион долларов.

Перейти к обсуждению 4


20 сентября 2019
Текст Саша Белая
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru

Реклама

4 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Волочкова преобразилась, подсушилась, похудела, но со вкусом бела у нее, конечно, это надо постараться так выряжаться из раза в раз

  • Сафронов почему-то оставляет неприятное ощущение...

  • у прилучного очки на голове, у левкина на глазах. ол дэй ол найт. мда....

  • Понятно теперь почему намедни он попал в аварию, этот недохудожник.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-09-10 12:24:00
253
интересно,если бы хирург,сорвал операцию в нетрезвом ссточнии или пилот самолета таким сел в самолет...их извинения тоже приняли????рудковская,не тупи...билан певец,а это профессия..и на работу он должен приходить в меняемом состоянии...совсем страх потеряли,селебы деревенские
«Все мы не без греха»: Пугачева, Киркоров, Крутой и другие артисты поддержали Билана, извинившегося за выступление в нетрезвом виде
93 Комментариев
Гость 2019-09-10 18:11:00
237
Ужас просто. Я никогда не понимала и не пойму как можно так нуждаться в мужике. Мы с мужем вместе 13 лет, все дружно и хорошо, но если он уйдет когда-нибудь или умрет, я даже не собираюсь больше ни в какие отношения ввязываться. Оспади, зачем? Дети есть, подруги есть. Живи себе в удовольствие, гуляй, путешествуй, книги читай. Зачем сдался тот мужик. Никогда не пойму теток, которые так мужику в рот заглядывают. Узбек, с семьей, готова была даже квартиру отписать! Просто ужас.
Жительница Камчатки утопила своих детей, чтобы отомстить мужу
73 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.