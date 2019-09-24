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Владимир Машков, Светлана Ходченкова и Александр Петров представили коллегам-артистам фильм «Герой»

23 сентября в кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма «Герой». Картину презентовали ее главные герои, а зрителями показа стали Кристина Асмус, Михаил Галустян, Сабина Ахмедова и другие.
Карен Оганесян и Владимир Машков
Карен Оганесян и Владимир Машков

26 сентября на большие экраны выходит фильм «Герой». Это триллер, рассказывающий о молодом парне по имени Андрей. 15 лет назад он под руководством своего отца, полковника Родина, прошел обучение в секретной спецшколе, где из подростков готовили агентов Службы внешней разведки. Экспериментальный проект вскоре закрыли, и молодой человек решил не возвращаться к прошлому. Но однажды ему звонит отец и сообщает, что на него, Андрея, объявлена охота...

За несколько дней до премьеры, 23 сентября, в кинотеатре «Октябрь» прошел звездный показ «Героя».

Фильм представили его главные герои: Владимир Машков, Светлана Ходченкова и Александр Петров, а также режиссер картины Карен Оганесян. Первыми зрителями захватывающего боевика стали Кристина Асмус, Сабина Ахмедова, Михаил Галустян, Илья Бачурин, Женя Малахова и другие знаменитости. 

Мы как всегда с нескрываемым интересом разглядывали образы гостей с красной дорожки. Особенно удивила нарядом в этот вечер Светлана Ходченкова. Для выхода в свет актриса выбрала брюки с завышенной талией, а также прозрачную блузку, под которой виднелся белый бюстгальтер спортивного стиля. Чтобы немного смягчить столь откровенный look, Светлана накинула на плечи кожаную куртку. Нужно признаться, выглядела Ходченкова дерзко и, безусловно, эффектно! 

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24 сентября 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru

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  • И снова Петров...

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