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Айза Анохина, Тата Бондарчук и другие звезды на гастрономическом ужине Golden Triangle

1 октября в столице стартовал Московский гастрономический фестиваль. Антон Беляев, Маша Цигаль и другие знаменитости решили провести первый вечер в рамках ежегодного мероприятия в ресторане YURA.
Тата Бондарчук
Тата Бондарчук

В первый день октября в столице стартовал Московский гастрономический фестиваль. В 125 ресторанах города 100 шеф-поваров будут радовать посетителей блюдами из единого меню, а эксперты и гурманы смогут оценить мастерство лучших шефов страны.

Айза Анохина, Ингрид Олеринская
Айза Анохина, Никита Мартынов и Ингрид Олеринская

1 октября в ресторане YURA при поддержке французского бренда Grey Goose прошел традиционный ужин Golden Triangle, посвященный началу гастрономического праздника. Оценить блюда и распробовать напитки собрались Айза Анохина, Маша Цигаль, Павел Прилучный и Агата Муцениеце, Антон Беляев с супругой Юлией, Анна Цуканова-Котт, Ян Гэ и многие другие. 

В этом году тенденция вечера заключалась в сохранении экосистемы планеты, поэтому все блюда были приготовлены без использования животных белков.

«Сегодня еда в вашей тарелке должна удивлять, но и быть при этом честной, без примеси искусственности, как бы идущей от природы. И, конечно, очень важно понимание шефами и гостями ресторанов осознанного потребления через бережное отношение к продуктам и природе с заботой о нашем будущем», — заявил один из организаторов фестиваля Игорь Губернский.

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03 октября 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото Пресс-служба
Теги

Агата Муцениеце, Айза Анохина (Вагапова-Долматова), Антон Беляев, Анна Цуканова-Котт, Ян Гэ, Маша Цигаль

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