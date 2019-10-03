Инга Меладзе, Влад Соколовский, Алена Свиридова и другие селебы на премьере нового фильма Вуди Аллена

Множество звездных гостей собрались на российской премьере нового фильма великого режиссера. «Дождливый день в Нью-Йорке» — это романтическая комедия о людях, чувствах и городе. Идеальное кино для начала октября.

Алена Свиридова

2 октября светская Москва посетила премьеру одной из самых ожидаемых картин осени — «Дождливый день в Нью-Йорке», которую снял Вуди Аллен. Ценители остроумного чувства юмора и драмы, немного приправленной абсурдностью происходящего, собрались в кинотеатре Галерей «Времена Года».

Влад Соколовский

Вуди Аллен представил новую картину, которая пронизана любовью к Манхэттену. Сам режиссер родом из Бруклина, но очень привязан именно к историческому центру Нью-Йорка. В творчестве Аллена город часто превращается из декорации в одного из главных героев. Новый фильм не стал исключением.

Мария Голубкина

«Трагедии уважают, но не любят, комедия нужна всем», — из интервью Вуди изданию «Коммерсантъ».

Юлия Паршута

Картина рассказывает историю двух влюбленных, приехавших на выходные в Нью-Йорк. По всем законам жанра, этот уик-энд изменил их жизнь навсегда... На самом деле все не так уж драматично. Главные роли сыграли Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг и Селена Гомес.

Инга Меладзе

Уверены, что звездные гости после просмотра получили не только эстетическое наслаждение, но и пищу для размышлений, ведь не зря Аллена называют создателем жанра «интеллектуальной комедии».

Благодаря кинокомпании «Вольга» в широкий прокат фильм выйдет уже 10 октября. Мы уже посмотрели новую картину грустного мастера, очень рекомендуем и вам.