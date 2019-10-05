Мишель Пфайфер, Виктория Лопырева, Оксана Акиньшина и другие селебы на премьере новой «Малефисенты» в Москве

Уже 17 октября в широкий российский прокат выйдет фильм «Малефисента: Владычица тьмы». А пока картину оценили знаменитости. Представляла сиквел в Москве сама Мишель Пфайфер, сыгравшая одну из главных ролей.

Мишель Пфайфер



Долгое время поклонников Анджелины Джоли и Эль Фаннинг дразнили тизерами и фотографиями со съемок второй части нашумевшей «Малефисенты». Да и сами актрисы, сыгравшие в фильме главные роли, подогревали интерес с картине, публикуя совместные фото в гриме в соцсетях. И вот этот день настал. 4 октября в Москве наконец показали сиквел «Малефисента: Владычица тьмы».

Виктория Лопырева

В новой части диснеевского проекта появится еще один харизматичный персонаж — королева Ингрид в исполнении Мишель Пфайфер.

К слову, актриса лично приехала в Москву, чтобы представить картину российскому зрителю.

Также на премьере побывали Виктория Лопырева, Оксана Акиньшина, Елена Летучая, Илья Бачурин, Мария Кожевникова и другие селебы. Многие из них пришли с детьми.

Ну а нам остается подождать еще полторы недели, чтобы оценить новый фильм Disney. А вы хотите увидеть «Малефисенту: Владычицу тьмы».

