Мишель Пфайфер, Виктория Лопырева, Оксана Акиньшина и другие селебы на премьере новой «Малефисенты» в Москве

Долгое время поклонников Анджелины Джоли и Эль Фаннинг дразнили тизерами и фотографиями со съемок второй части нашумевшей «Малефисенты». Да и сами актрисы, сыгравшие в фильме главные роли, подогревали интерес с картине, публикуя совместные фото в гриме в соцсетях. И вот этот день настал. 4 октября в Москве наконец показали сиквел «Малефисента: Владычица тьмы».
В новой части диснеевского проекта появится еще один харизматичный персонаж — королева Ингрид в исполнении Мишель Пфайфер.
Также на премьере побывали Виктория Лопырева, Оксана Акиньшина, Елена Летучая, Илья Бачурин, Мария Кожевникова и другие селебы. Многие из них пришли с детьми.
Ну а нам остается подождать еще полторы недели, чтобы оценить новый фильм Disney. А вы хотите увидеть «Малефисенту: Владычицу тьмы».