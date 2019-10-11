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Летучая, Крюков, Безрукова и другие поклонники итальянского стиля на торжественном коктейле в Москве

На днях в ресторане Balzi Rossi прошел торжественный коктейль Boggi Milano, посвященный запуску бренда в России. Такое событие не могли оставить без внимания звезды российского шоу-бизнеса.
Константин Крюков

10 октября звездные гости собрались в московском ресторане Balzi Rossi по случаю юбилея итальянского бренда. Еще одним поводом для торжества стал стремительный рост популярности Boggi Milano в России. 

В настоящее время насчитывается уже восемь монобрендовых бутиков этой марки в нашей стране. 

Неудивительно, что на презентации бренда появились известные звездные поклонники итальянского стиля. Среди них выделялся актер Константин Крюков в темно-синем двубортном блейзере.

Звезды с удовольствием смотрели осенне-зимнюю коллекцию бренда, которая была представлена на специально оборудованном для этого случая подиуме.

Елена Летучая, Юрий Анашенков
Елена Летучая и Юрий Анашенков

Телеведущая Елена Летучая выглядела очень эффектно в черном платье-рубашке. Она пришла поддержать супруга Юрия Анашенкова и выбрала для вечера строгий элегантный образ. Свой монохромный лук Елена дополнила алой помадой.

Ирина Безрукова
Ирина Безрукова

Также на презентации красовалась Ирина Безрукова. 54-летняя актриса выглядела великолепно в шелковом топе с ярким принтом и брюках в полоску. В руке звезда держала черную сумку от Chanel. Нюдовый макияж и крупные серьги стали прекрасным дополнением аутфита.

На мероприятии выступала певица Сати Казанова, которая хорошо знакома с брендом благодаря своему супругу — итальянцу Стефано Тоццо. Ее пением и диджей-сетами Виталия Козака наслаждались Артем Овчаренко, Татьяна Миловидова, Алена Чехова и другие гости вечера.

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11 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Пресс-служба
Теги

Константин Крюков, Елена Летучая, Ирина Безрукова

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