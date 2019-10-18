Супруга Михаила Пореченкова впервые за долгое время вышла в свет, чтобы поддержать мужа на важной премьере

17 октября в кинотеатре «Пионер» состоялась премьера сериала «Полярный» на ТНТ. Первые серии оценили Мария Погребняк, Катерина Шпица и другие.

Катерина Шпица

Осень — время премьер. Вот и ТНТ не отстает от «тренда», презентуя один проект за другим. 17 октября телеканал представил сериал «Полярный», где главные роли исполнили Иван Охлобыстин, Катерина Шпица и Михаил Пореченков.



Посмотреть первые эпизоды комедии о бандитах девяностых и Крайнем Севере собрались Мария Погребняк, Ольга Казаченко, Мария Вебер, Ксения Суркова, Юлия Франц и другие звезды.

Мария Погребняк

Проект, премьера которого состоится 28 октября на ТНТ, представили Шпица и Пореченков (Охлобыстин посетить мероприятие не смог). Катерина позировала на дорожке одна, а вот Михаил пришел на звездный показ с супругой.

Ольга крайне редко выходит в свет, поэтому журналисты (да и все гости в целом) были рады ее видеть.

Для мероприятия Пореченкова выбрала простой и удобный наряд: черное платье в горох ниже колен, кардиган в тон и кроссовки. Образ разбавляли ярко-красная сумка и разные серьги. Ольга предпочла естественную красоту, представ перед фотографами без макияжа.

Наконец все гости собрались в зрительном зале. Гавриил Гордеев поприветствовал присутствующих и признался, что горд представлять такой классный проект. Уже через пару часов его слова подтвердились делом: зрители остались в восторге от просмотренных серий.