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Супруга Михаила Пореченкова впервые за долгое время вышла в свет, чтобы поддержать мужа на важной премьере

17 октября в кинотеатре «Пионер» состоялась премьера сериала «Полярный» на ТНТ. Первые серии оценили Мария Погребняк, Катерина Шпица и другие. 
Катерина Шпица
Катерина Шпица

Осень — время премьер. Вот и ТНТ не отстает от «тренда», презентуя один проект за другим. 17 октября телеканал представил сериал «Полярный», где главные роли исполнили Иван Охлобыстин, Катерина Шпица и Михаил Пореченков. 

Посмотреть первые эпизоды комедии о бандитах девяностых и Крайнем Севере собрались Мария Погребняк, Ольга Казаченко, Мария Вебер, Ксения Суркова, Юлия Франц и другие звезды. 

Мария Погребняк
Мария Погребняк

Проект, премьера которого состоится 28 октября на ТНТ, представили Шпица и Пореченков (Охлобыстин посетить мероприятие не смог). Катерина позировала на дорожке одна, а вот Михаил пришел на звездный показ с супругой.

Ольга крайне редко выходит в свет, поэтому журналисты (да и все гости в целом) были рады ее видеть.

Для мероприятия Пореченкова выбрала простой и удобный наряд: черное платье в горох ниже колен, кардиган в тон и кроссовки. Образ разбавляли ярко-красная сумка и разные серьги. Ольга предпочла естественную красоту, представ перед фотографами без макияжа. 

Наконец все гости собрались в зрительном зале. Гавриил Гордеев поприветствовал присутствующих и признался, что горд представлять такой классный проект. Уже через пару часов его слова подтвердились делом: зрители остались в восторге от просмотренных серий. 

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18 октября 2019
Текст Саша Белая
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • сколько лет возлюбленной Епифанцева??? этот вопрос затмил собой все остальные, крутящиеся в голове...

  • А если бы не поддержала, что упал бы?

  • Мария Погребняк зрелище не для слабонервных. Полиция нравов типа. Версия 2000-е.

  • Не быть муклой хорошо. Но почему Ольга Пореченкова даже не накрасилась. Фэйс-позитив?

  • Гость

    Не быть муклой хорошо. Но почему Ольга Пореченкова даже не накрасилась. Фэйс-позитив?

    Косит под Софью Кругликову.

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