Татьяна Веденеева, Ирина Пегова, Татьяна Котова и другие звезды оценили новинки от Mary Kay

Традиционно на Неделе моды MBFW звезды сосредотачиваются не только на первых рядах фэшн-шоу, но и в корнере Mary Kay. На этот раз команда консультантов по красоте работала под руководством звездного визажиста Андрея Шилкова — одного из ключевых экспертов в российской бьюти-индустрии.
Также бьюти-марка провела презентацию новой линейки тональных средств, ради которой в столицу прямиком из Лос-Анджелеса прилетел Луис Каско — звездный визажист, амбассадор бренда. Луис раскрыл преимущества новинки, поделился рекомендациями по применению и продемонстрировал эффект тонального средства.
За пять дней корнер Mary Kay посетили десятки звезд. Так, в свете зеркальных ламп и блеска помад были замечены Ирина Безрукова, Лариса Вербицкая, Татьяна Котова, Татьяна Веденеева, Олеся Судзиловская, Оксана Федорова, Ольга Кабо, Мария Голубкина, Екатерина Одинцова, Катя Лель, Ирина Пегова, Глафира Тарханова, Женя Малахова и многие другие.