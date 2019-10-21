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Татьяна Веденеева, Ирина Пегова, Татьяна Котова и другие звезды оценили новинки от Mary Kay

Завершился очередной сезон MBFW в Москве, где команда Mary Kay уже седьмой год подряд выступает в качестве официального визажиста. Звездные модницы и модники, конечно, не могли пройти мимо корнера бьюти-марки.  
Лариса Вербицкая
Лариса Вербицкая

Традиционно на Неделе моды MBFW звезды сосредотачиваются не только на первых рядах фэшн-шоу, но и в корнере Mary Kay. На этот раз команда консультантов по красоте работала под руководством звездного визажиста Андрея Шилкова — одного из ключевых экспертов в российской бьюти-индустрии.

Луис Каско
Луис Каско

Также бьюти-марка провела презентацию новой линейки тональных средств, ради которой в столицу прямиком из Лос-Анджелеса прилетел Луис Каско — звездный визажист, амбассадор бренда. Луис раскрыл преимущества новинки, поделился рекомендациями по применению и продемонстрировал эффект тонального средства.

За пять дней корнер Mary Kay посетили десятки звезд. Так, в свете зеркальных ламп и блеска помад были замечены Ирина Безрукова, Лариса Вербицкая, Татьяна Котова, Татьяна Веденеева, Олеся Судзиловская, Оксана Федорова, Ольга Кабо, Мария Голубкина, Екатерина Одинцова, Катя Лель, Ирина Пегова, Глафира Тарханова, Женя Малахова и многие другие. 

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21 октября 2019
Текст Woman.ru

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Гость 2019-10-07 13:23:00
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В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
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41 Комментариев





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