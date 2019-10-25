Битва нарядов Paola Ray на закрытом показе фильма «Троица»

В Москве прошла очередная кинопремьера — 24 октября состоялся специальный показ фильма «Троица». Об этой картине, режиссером которой стала актриса Ян Гэ, заговорили после «Кинотавра». Тогда зрители кинофестиваля высоко оценили историю любовного треугольника, теперь же с ней познакомилась и столичная публика.
Спецпоказ прошел при поддержке модного бренда Paola Ray, основательницей которого является совладелица сети танцевальных студий GallaDance Ольга Панченко. Это, отметим, едва ли не первый случай в российском кинематографе, когда отечественная фэшн-компания проявляет интерес к работе молодого режиссера. Отличная инициатива, которая, надеемся, получит продолжение.
После премьеры «Троицы» в «Гоголь-центре» все переместились в бар Leveldva, где Ольга Панченко и Ян Гэ, сменившие одни наряды Paola Ray на другие, приветствовали гостей и членов съемочной команды на закрытом коктейле. Чей образ в Paola Ray вам понравился больше?