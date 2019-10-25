Битва нарядов Paola Ray на закрытом показе фильма «Троица»

Минувший четверг оказался крайне богат на светские события — в этот вечер в столице прошло около 10 мероприятий. Одним из них стала премьера фильма 31-летней Ян Гэ «Троица».

Ольга Панченко и Ян Гэ (обе в Paola Ray)

В Москве прошла очередная кинопремьера — 24 октября состоялся специальный показ фильма «Троица». Об этой картине, режиссером которой стала актриса Ян Гэ, заговорили после «Кинотавра». Тогда зрители кинофестиваля высоко оценили историю любовного треугольника, теперь же с ней познакомилась и столичная публика.

Евгения Линович (в Paola Ray)

Спецпоказ прошел при поддержке модного бренда Paola Ray, основательницей которого является совладелица сети танцевальных студий GallaDance Ольга Панченко. Это, отметим, едва ли не первый случай в российском кинематографе, когда отечественная фэшн-компания проявляет интерес к работе молодого режиссера. Отличная инициатива, которая, надеемся, получит продолжение.

1 2 3 ... 17 Ян Гэ и Ольга Панченко (обе в Paola Ray)

После премьеры «Троицы» в «Гоголь-центре» все переместились в бар Leveldva, где Ольга Панченко и Ян Гэ, сменившие одни наряды Paola Ray на другие, приветствовали гостей и членов съемочной команды на закрытом коктейле. Чей образ в Paola Ray вам понравился больше?



