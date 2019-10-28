«Робо»: чета Жуковых, Катерина Шпица, Эвелина Бледанс и другие звездные родители сводили детей в кино

27 октября в кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма «Робо». Добрую семейную картину о дружбе мальчика и робота посмотрели Эвелина Бледанс, Катерина Шпица и другие звезды вместе с детьми.

Даниил Муравьев-Изотов

Последние пару лет в России практически не выпускали семейного кино. К счастью, все меняется. Например, 31 октября на большие экраны выходит добрая кинолента «Робо» о мальчике Мите, который мечтает рисовать комиксы с супергероями, но родители хотят, чтобы он пошел по их стопам и стал робототехником. Как ни странно, поддержку и понимание мальчик находит у созданного мамой и папой робота: друзей ждут невероятные приключения, в ходе которых они помогут друг другу преодолеть свои страхи.

27 октября в кинотеатре «Октябрь» прошла звездная премьера фильма, и многие знаменитости посетили показ вместе с детьми. Так, по красной дорожке прямиком в зрительный зал прошлись Катерина Шпица с сыном, Елена Борщева и Валерий Юшкевич с дочерьми, Регина Бурд и Сергей Жуков с тремя детьми, Эвелина Бледанс с сыном и многие другие.

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«Робо» представили режиссер картины Сарик Андреасян, а также Даниил Муравьев-Изотов, сыгравший главного героя Митю. Судя по довольным лицам зрителей, выходящих из зала, фильм понравится как взрослым, так и детям.