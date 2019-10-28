Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Робо»: чета Жуковых, Катерина Шпица, Эвелина Бледанс и другие звездные родители сводили детей в кино

27 октября в кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма «Робо». Добрую семейную картину о дружбе мальчика и робота посмотрели Эвелина Бледанс, Катерина Шпица и другие звезды вместе с детьми. 
Даниил Муравьев-Изотов
Даниил Муравьев-Изотов

Последние пару лет в России практически не выпускали семейного кино. К счастью, все меняется. Например, 31 октября на большие экраны выходит добрая кинолента «Робо» о мальчике Мите, который мечтает рисовать комиксы с супергероями, но родители хотят, чтобы он пошел по их стопам и стал робототехником. Как ни странно, поддержку и понимание мальчик находит у созданного мамой и папой робота: друзей ждут невероятные приключения, в ходе которых они помогут друг другу преодолеть свои страхи. 

27 октября в кинотеатре «Октябрь» прошла звездная премьера фильма, и многие знаменитости посетили показ вместе с детьми. Так, по красной дорожке прямиком в зрительный зал прошлись Катерина Шпица с сыном, Елена Борщева и Валерий Юшкевич с дочерьми, Регина Бурд и Сергей Жуков с тремя детьми, Эвелина Бледанс с сыном и многие другие. 

«Робо» представили режиссер картины Сарик Андреасян, а также Даниил Муравьев-Изотов, сыгравший главного героя Митю. Судя по довольным лицам зрителей, выходящих из зала, фильм понравится как взрослым, так и детям.  

Перейти к обсуждению


28 октября 2019
Текст Саша Белая
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
Дочь Марии Шукшиной рассказала о насилии со стороны бывшего отчима
30 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.