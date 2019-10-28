Дженнифер Лопес в платье-палатке, Оливия Уайлд с ослепляющим декольте и другие звезды на премии Governors Awards 2019

На днях в Голливуде состоялась репетиция «Оскара» — церемония Governors Awards. Гостями мероприятия стали Скарлетт Йоханссон, Дакота Джонсон, Шарлиз Терон и другие мировые знаменитости.

Дженнифер Лопес

В преддверии «Оскара-2020» в Лос-Анджелесе прошла премия Governors Awards 2019, собравшая множество именитых гостей. Чем не очередной повод выгулять вечерние туалеты и блеснуть во всей красе?



Среди звезд, посетивших черную ковровую дорожку, были замечены Шарлиз Терон, Скарлетт Йоханссон, Антонио Бандерас, Джейми Фокс, Сирша Ронан, Роберт Паттинсон, Мэг Райан и многие другие.

Оливия Уайлд

Самыми обсуждаемыми персонами вечера стали Оливия Уайлд, которая была неотразима в облегающим платье цвета спелой вишни с глубоким декольте, и Дженнифер Лопес, выбравшая не менее эфектный, но не столь удачный наряд.

50-летняя певица появилась в золотом атласном наряде Reem Acra свободного кроя, которое скрыло все формы артистки, оголив лишь ее плечи.

Дакота Джонсон

Дакота Джонсон также привлекла внимание поклонников, представ на ковровой дорожке в белом кроп-топе и пышной юбке в тон. Звезда «50 оттенков серого» сделала акцент на макияж, выбрав помаду винного цвета.



В этот вечер гуманитарной премии Джина Хершолта удостоилась Джина Дэвис, а режиссер Дэвид Линч взял почетную награду за вклад в кинематограф. Также статуэтки получили актер Уэс Стьюди и режиссер Лина Вертмюллер.