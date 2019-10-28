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Дженнифер Лопес в платье-палатке, Оливия Уайлд с ослепляющим декольте и другие звезды на премии Governors Awards 2019

На днях в Голливуде состоялась репетиция «Оскара» — церемония Governors Awards. Гостями мероприятия стали Скарлетт Йоханссон, Дакота Джонсон, Шарлиз Терон и другие мировые знаменитости.
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес

В преддверии «Оскара-2020» в Лос-Анджелесе прошла премия Governors Awards 2019, собравшая множество именитых гостей. Чем не очередной повод выгулять вечерние туалеты и блеснуть во всей красе? 

Среди звезд, посетивших черную ковровую дорожку, были замечены Шарлиз Терон, Скарлетт Йоханссон, Антонио Бандерас, Джейми Фокс, Сирша Ронан, Роберт Паттинсон, Мэг Райан и многие другие.

Оливия Уайлд
Оливия Уайлд

Самыми обсуждаемыми персонами вечера стали Оливия Уайлд, которая была неотразима в облегающим платье цвета спелой вишни с глубоким декольте, и Дженнифер Лопес, выбравшая не менее эфектный, но не столь удачный наряд.

50-летняя певица появилась в золотом атласном наряде Reem Acra свободного кроя, которое скрыло все формы артистки, оголив лишь ее плечи. 
Дакота Джонсон
Дакота Джонсон

Дакота Джонсон также привлекла внимание поклонников, представ на ковровой дорожке в белом кроп-топе и пышной юбке в тон. Звезда «50 оттенков серого» сделала акцент на макияж, выбрав помаду винного цвета. 

В этот вечер гуманитарной премии Джина Хершолта удостоилась Джина Дэвис, а режиссер Дэвид Линч взял почетную награду за вклад в кинематограф. Также статуэтки получили актер Уэс Стьюди и режиссер Лина Вертмюллер.

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28 октября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото Getty Images
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Дакота Джонсон, Оливия Уайлд, Дженнифер Лопес, Шарлиз Терон, Скарлетт Йоханссон, Сирша Ронан, Джейми Фокс, Роберт Паттинсон, Антонио Бандерас

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Что это Лопес не в обтяг, как обычно? Беременна, что ли? ))

  • Вот удивительно,стоило Джей Ло облачиться в закрытое,бесформенное платье и она стала выглядеть на свой возраст.У Оливии Вайлд очень красивое платье,но у меня почему-то сразу ассоциируется с кровью.Понравились Рене и Мег Райан-отличные фигуры,отличные платья ,ещё бы меньше пластики,так вообще было бы чики-пики)

  • Скарлетт Йоханссон, похоже, готовится к роли Крупской, когда она была учительницей... а Терон - к роли очередного Джокера (

  • У дакоты Джонсон в принципе неплохая внешность. Зря она в этом дурацком фильме сыграла с оттенками серого. Вышло вот именно что серо, и карьеру она себе испортила. Ей надо бы серьезные роли попробовать, классику какую-нибудь, экранизации

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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