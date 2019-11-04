Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Голливуд охватила «предоскаровская лихорадка»: Шарлиз Терон, Антонио Бандерас и другие звезды получили первые награды

На днях в Беверли-Хиллз состоялась церемония вручения премии Hollywood Film Awards-2019. Среди гостей мероприятия были замечены Николь Кидман, Рене Зеллвегер и другие знаменитости. 
Антонио Бандерас с дочерью Стеллой
Антонио Бандерас с дочерью Стеллой

Наступил ноябрь, а это значит, что сезон кинопремьер в самом разгаре. На днях в The Beverly Hilton Hotel в Беверли-Хиллз состоялась церемония вручения Hollywood Film Awards. В этом году премия прошла в 23-й раз. 

Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер

Среди звездных гостей, вышедших на красную дорожку, можно было встретить Рене Зеллвегер, Николь Кидман, Оливию Уайлд, Сиенну Миллер, Шарлиз Терон, получившую статуэтку за карьерные достижения, и многих других.

Также награды достались Антонио Бандерасу, как лучшему актеру, Рене Зеллвегер, как лучшей актрисе, а за роли второго плана статуэтки получили Аль Пачино и Лора Дерн.

Перейти к обсуждению


04 ноября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото Getty Images

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
Дочь Марии Шукшиной рассказала о насилии со стороны бывшего отчима
30 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.