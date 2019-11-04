Голливуд охватила «предоскаровская лихорадка»: Шарлиз Терон, Антонио Бандерас и другие звезды получили первые награды

На днях в Беверли-Хиллз состоялась церемония вручения премии Hollywood Film Awards-2019. Среди гостей мероприятия были замечены Николь Кидман, Рене Зеллвегер и другие знаменитости.

Антонио Бандерас с дочерью Стеллой

Наступил ноябрь, а это значит, что сезон кинопремьер в самом разгаре. На днях в The Beverly Hilton Hotel в Беверли-Хиллз состоялась церемония вручения Hollywood Film Awards. В этом году премия прошла в 23-й раз.

Рене Зеллвегер

Среди звездных гостей, вышедших на красную дорожку, можно было встретить Рене Зеллвегер, Николь Кидман, Оливию Уайлд, Сиенну Миллер, Шарлиз Терон, получившую статуэтку за карьерные достижения, и многих других.



Также награды достались Антонио Бандерасу, как лучшему актеру, Рене Зеллвегер, как лучшей актрисе, а за роли второго плана статуэтки получили Аль Пачино и Лора Дерн.