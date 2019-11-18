Молодые художники, о которых нужно знать: «Ингосстрах» и «Гараж» объявили победителей грантовой программы

Грантовая программа Музея «Гараж» уже восьмой год комплексно поддерживает молодых художников, являясь единственной инициативой подобного рода в стране. С 2019 года она осуществляется при поддержке партнера Музея — компании «Ингосстрах».
В этом году в конкурсе приняли участие 348 художников, из которых экспертным советом были отобраны 7 победителей. Так, лауреатами среди художников, работающих в сфере актуального искусства 2019/2020, стали:
- Алиса Горшенина (г. Нижний Тагил);
- Анастасия Вепрева (г. Санкт-Петербург);
- Василий Кононов-Гредин (г. Киров);
- Полина Канис (г. Москва);
- Софья Скидан (г. Москва);
- Заурбек Цургаев (г. Грозный).
Также стипендия будет продлена лауреату прошлого года — Игорю Самолету (г. Москва).
Победители будут получать ежемесячную стипендию в размере 40 000 рублей в течение года, а также участвовать в образовательных и выставочных программах Музея «Гараж».