Молодые художники, о которых нужно знать: «Ингосстрах» и «Гараж» объявили победителей грантовой программы

17 ноября страховая компания «Ингосстрах» и Музей современного искусства «Гараж» объявили победителей грантовой программы для художников до 35 лет.

Грантовая программа Музея «Гараж» уже восьмой год комплексно поддерживает молодых художников, являясь единственной инициативой подобного рода в стране. С 2019 года она осуществляется при поддержке партнера Музея — компании «Ингосстрах».

Задача грантовой программы заключается в том, чтобы обеспечить молодым авторам финансовую поддержку для дальнейшего развития творческого потенциала.

В этом году в конкурсе приняли участие 348 художников, из которых экспертным советом были отобраны 7 победителей. Так, лауреатами среди художников, работающих в сфере актуального искусства 2019/2020, стали:

Алиса Горшенина (г. Нижний Тагил);



Анастасия Вепрева (г. Санкт-Петербург);



Василий Кононов-Гредин (г. Киров);



Полина Канис (г. Москва);



Софья Скидан (г. Москва);



Заурбек Цургаев (г. Грозный).



Также стипендия будет продлена лауреату прошлого года — Игорю Самолету (г. Москва).

Победители будут получать ежемесячную стипендию в размере 40 000 рублей в течение года, а также участвовать в образовательных и выставочных программах Музея «Гараж».