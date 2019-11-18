Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Молодые художники, о которых нужно знать: «Ингосстрах» и «Гараж» объявили победителей грантовой программы

17 ноября страховая компания «Ингосстрах» и Музей современного искусства «Гараж» объявили победителей грантовой программы для художников до 35 лет.

Грантовая программа Музея «Гараж» уже восьмой год комплексно поддерживает молодых художников, являясь единственной инициативой подобного рода в стране. С 2019 года она осуществляется при поддержке партнера Музея — компании «Ингосстрах».

Задача грантовой программы заключается в том, чтобы обеспечить молодым авторам финансовую поддержку для дальнейшего развития творческого потенциала. 

В этом году в конкурсе приняли участие 348 художников, из которых экспертным советом были отобраны 7 победителей. Так, лауреатами среди художников, работающих в сфере актуального искусства 2019/2020, стали:

  • Алиса Горшенина (г. Нижний Тагил);
  • Анастасия Вепрева (г. Санкт-Петербург);
  • Василий Кононов-Гредин (г. Киров);
  • Полина Канис (г. Москва);
  • Софья Скидан (г. Москва);
  • Заурбек Цургаев (г. Грозный).

Также стипендия будет продлена лауреату прошлого года — Игорю Самолету (г. Москва). 

Победители будут получать ежемесячную стипендию в размере 40 000 рублей в течение года, а также участвовать в образовательных и выставочных программах Музея «Гараж».

Перейти к обсуждению


18 ноября 2019
Текст Саша Белая
Фото пресс-служба

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-11-09 18:13:00
548
Что больше всего возмущает, так это то, что другой человек бил тревогу, обращался к руководству, девушка другая даже обращалась в полицию, и ничего не произошло, пока не случилось убийство.
В Петербурге задержали профессора, который убил и расчленил свою студентку и пытался избавиться от ее тела
105 Комментариев
Гость 2019-11-11 15:29:00
364
Какой домашний арест?! Защита что - с ума сошла? А если этот психованный убийца сбежит из квартиры и еще какую-нибудь девушку убьет или искалечит?!
«Настя о нем плохого не говорила»: отец убитой профессором СПбГУ студентки прокомментировал ее смерть
113 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.