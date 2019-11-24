Ани Лорак, Николай Басков и Вера Брежнева в экстравагантных костюмах стали дважды лауреатами премии «Золотой граммофон»

23 ноября в Государственном Кремлевском дворце прошел концерт по случаю вручения премии «Золотой граммофон». Одну из самых престижных музыкальных наград в России получили Дима Билан, Ани Лорак, Ирина Дубцова и другие исполнители.

Ани Лорак

В 1996 году была учреждена музыкальная премия «Золотой граммофон», которая по сей день считается одной из самых престижных наград в России. 23 ноября в Кремле состоялась уже двадцать третья церемония награждения!

Ведущими праздника музыки стали Иван Ургант и Сергей Светлаков.

Напомним, что победителей премии как всегда выбирают слушатели «Русского радио»: именно они голосуют за понравившегося артиста. Номинантами на «Золотой граммофон» становятся исполнители, чьи песни продержались в хит-параде больше 20 недель.

Юлия Барановская

Получить «граммофон» — большая удача, ну а два — и вовсе чудо. Тем не менее в этом году сразу четыре артиста позировали фотографам со статуэтками в обеих руках: Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Ани Лорак и Николай Басков. Лауреатами премии также стали Полина Гагарина, Ирина Дубцова, группа «Би-2», Тима Белорусских, МакSим, Светлана Лобода, Дмитрий Маликов, Сергей Лазарев, группа «Руки вверх», Владимир Пресняков и другие исполнители.



Специальной наградой была отмечена Лайма Вайкуле: певица получила «Золотой граммофон» за вклад в развитие отечественного шоу-бизнеса.

Николай Басков

Концерт длился около четырех часов и был больше похож на встречу старых друзей. Звезды пересекались за кулисами, искренне были рады видеть друг друга, много шутили и смеялись, а еще пели и танцевали. В общем, смотреть на них было одно удовольствие!

МакSим

Мы также не могли не отметить наряды артистов. Например, Ани Лорак появилась на красной дорожке в причудливом синем комбинезоне с асимметричной плиссированной юбкой и шляпой в тон. Вера Брежнева предпочла белое платье с высоким разрезом и огромным цветком на груди и животе, а Светлана Лобода сделала ставку на рокерский образ: кожаные брюки-клеш и косуха с бахромой нараспашку, из-под которой виднелся лишь бюстгальтер.

Мужчины также выделялись. Например, Сергей Лазарев блистал — во всех смыслах — в белом смокинге со стеклярусом, а Николай Басков примерил костюм космонавта (или робота — решайте сами). Больше интересных нарядов в нашей галерее.