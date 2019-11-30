Петр Чернышев и Татьяна Навка открыли ГУМ-каток

29 ноября состоялось ежегодное мероприятие — открытие ГУМ-катка. В самом сердце столицы собрались семья Бурковских, Алла Михеева, Андрей Малахов, Ксения Алферова и другие, а на лед первыми вышли Татьяна Навка, Петр Чернышев и Алина Загитова.

Петр Чернышев, Алина Загитова и Татьяна Навка

Зима буквально в шаге от вступления в свои законные права. Самый центр Москвы, Красная площадь, уже превратился в новогоднюю сказку с елками, каруселями, игрушечными оленями и разноцветными огнями.

29 ноября состоялось официальное открытие ГУМ-катка, который завершил праздничную атмосферу.

Мероприятие с музыкой, горячими блинами и глинтвейном традиционно посетили звезды. У кромки льда были замечены Татьяна Михалкова, Андрей и Ольга Бурковские с дочерью, Юлия Хлынина, Ксения Алферова, Елена Захарова, Андрей Малахов, Алла Михеева, Катерина Шпица с семьей и многие другие.

Андрей Малахов

Честь открыть каток второй год подряд была предоставлена Татьяне Навке. Прославленная фигуристка показала отрывок из своей новогодней ледовой сказки «Спящая красавица», которую можно будет увидеть уже в конце декабря. Главные роли в спектакле сыграли сама Татьяна, Петр Чернышев и — впервые — Алина Загитова.

Все трое в этот вечер вышли на лед у ГУМа и показали невероятное шоу. Как по волшебству именно в этот момент пошел снег, который превратил действо на катке в сказку наяву (видели прямой эфир в нашем Инстаграме?).

А потом пошел дождь. Несмотря на промозглую погоду и большую вероятность заболеть, спортсмены накинули верхнюю одежду и вышли на интервью к журналистам. Что скрывать, у многих было желание пообщаться с Петром о состоянии здоровья его супруги Анастасии Заворотнюк, но из соображений этики и уважения к частной жизни никто не стал лезть ему в душу.