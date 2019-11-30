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Петр Чернышев и Татьяна Навка открыли ГУМ-каток

29 ноября состоялось ежегодное мероприятие — открытие ГУМ-катка. В самом сердце столицы собрались семья Бурковских, Алла Михеева, Андрей Малахов, Ксения Алферова и другие, а на лед первыми вышли Татьяна Навка, Петр Чернышев и Алина Загитова. 
Петр Чернышев, Алина Загитова и Татьяна Навка
Петр Чернышев, Алина Загитова и Татьяна Навка

Зима буквально в шаге от вступления в свои законные права. Самый центр Москвы, Красная площадь, уже превратился в новогоднюю сказку с елками, каруселями, игрушечными оленями и разноцветными огнями.

29 ноября состоялось официальное открытие ГУМ-катка, который завершил праздничную атмосферу. 

Мероприятие с музыкой, горячими блинами и глинтвейном традиционно посетили звезды. У кромки льда были замечены Татьяна Михалкова, Андрей и Ольга Бурковские с дочерью, Юлия Хлынина, Ксения Алферова, Елена Захарова, Андрей Малахов, Алла Михеева, Катерина Шпица с семьей и многие другие. 

Андрей Малахов
Андрей Малахов

Честь открыть каток второй год подряд была предоставлена Татьяне Навке. Прославленная фигуристка показала отрывок из своей новогодней ледовой сказки «Спящая красавица», которую можно будет увидеть уже в конце декабря. Главные роли в спектакле сыграли сама Татьяна, Петр Чернышев и — впервые — Алина Загитова.

Все трое в этот вечер вышли на лед у ГУМа и показали невероятное шоу. Как по волшебству именно в этот момент пошел снег, который превратил действо на катке в сказку наяву (видели прямой эфир в нашем Инстаграме?).

А потом пошел дождь. Несмотря на промозглую погоду и большую вероятность заболеть, спортсмены накинули верхнюю одежду и вышли на интервью к журналистам. Что скрывать, у многих было желание пообщаться с Петром о состоянии здоровья его супруги Анастасии Заворотнюк, но из соображений этики и уважения к частной жизни никто не стал лезть ему в душу. 

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30 ноября 2019
Текст Саша Белая
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Как, ну как Захаровой удаётся всегда выглядеть такой старомодно?

  • Здесь Навку нафотошопили. В других местах эти фото смотрятся иначе.

  • Опять Навку пиарят на Красной площади на открытии катка. У нас что, других чемпионов нет?!

  • Песков, используя свое служебное положение, подогнал Навке для ледовых шоу крутых спонсоров, - Сбербанк, госпредприятие Транснефть, холдинг ФосАгро, Аэрофлот. В нормальных странах это считается коррупцией.

  • Понравилось только как выглядит Алла Михеева.

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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