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Алла Пугачева в присутствии семьи и друзей представила «Тот самый концерт»

6 декабря состоялась премьера фильма «Тот самый концерт» с Аллой Пугачевой. Примадонна лично представила картину, и ее поклонники едва не устроили давку, чтобы своими глазами увидеть кумира.
Алла Пугачева
Алла Пугачева

На большие экраны вышел фильм «Тот самый концерт» — киноверсия юбилейного шоу Аллы Пугачевой, прошедшего 17 апреля в Государственном Кремлевском дворце. Картина посвящена в первую очередь поклонникам, которые не смогли посетить живое шоу Примадонны.

6 декабря в «Октябре» прошла звездная премьера фильма, который представила лично Алла Борисовна.

Зная о мероприятии из соцсетей, в стенах кинотеатра и за его пределами собрались многочисленные поклонники певицы. Если во время прохода гостей премьеры еще можно было хоть как-то работать, то когда на дорожке появилась главная героиня вечера, началась буквально давка. «Мы вас любим!», «Вы лучшая», «Неповторимая», — кричали в толпе. 

Посмотреть «Тот самый концерт» пришли родные Примадонны: дочь Кристина Орбакайте и внук Никита Пресняков с супругой Аленой Красновой. Также премьеру не смогли пропустить Валентин и Марина Юдашкины, Федор Бондарчук, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Ирина Розанова, Константин Эрнст, Ангелина Вовк, Ольга Ушакова и многие другие. 

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07 декабря 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru
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Алла Пугачева

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Уже 2 миллиона "последних" концертов было, все никак не закончатся, надоело. Проскурякова явно имеет талант одеваться безвкусно. Кристина хорошо выглядит.

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