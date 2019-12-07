Алла Пугачева в присутствии семьи и друзей представила «Тот самый концерт»

6 декабря состоялась премьера фильма «Тот самый концерт» с Аллой Пугачевой. Примадонна лично представила картину, и ее поклонники едва не устроили давку, чтобы своими глазами увидеть кумира.

Алла Пугачева

На большие экраны вышел фильм «Тот самый концерт» — киноверсия юбилейного шоу Аллы Пугачевой, прошедшего 17 апреля в Государственном Кремлевском дворце. Картина посвящена в первую очередь поклонникам, которые не смогли посетить живое шоу Примадонны.

6 декабря в «Октябре» прошла звездная премьера фильма, который представила лично Алла Борисовна.

Зная о мероприятии из соцсетей, в стенах кинотеатра и за его пределами собрались многочисленные поклонники певицы. Если во время прохода гостей премьеры еще можно было хоть как-то работать, то когда на дорожке появилась главная героиня вечера, началась буквально давка. «Мы вас любим!», «Вы лучшая», «Неповторимая», — кричали в толпе.

Посмотреть «Тот самый концерт» пришли родные Примадонны: дочь Кристина Орбакайте и внук Никита Пресняков с супругой Аленой Красновой. Также премьеру не смогли пропустить Валентин и Марина Юдашкины, Федор Бондарчук, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Ирина Розанова, Константин Эрнст, Ангелина Вовк, Ольга Ушакова и многие другие.