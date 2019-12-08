Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Песня года-2019»: после недавнего скандала София Ротару все-таки выступила на фестивале вместе с Лолитой, Гагариной, Аллегровой и другими артистами

7 декабря на стадионе «ВТБ Арена» прошел концерт «Песня года-2019». В новогодней телевизионной съемке приняли участие София Ротару, Лолита Милявская, Леонид Агутин и многие другие.
Лолита Милявская
Лолита Милявская

Самые популярные артисты нашей страны в сорок восьмой раз собрались вместе, чтобы порадовать зрителей их любимыми хитами уходящего года. 7 декабря на концертной площадке «ВТБ Арена» прошел грандиозный концерт «Песня года». Ведущими праздника музыки стали Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева. 

Леонид Агутин и группа «Отпетые мошенники»
Леонид Агутин и группа «Отпетые мошенники»

По традиции в «Песне года» принимают участие звезды разных поколений: мастера сцены, народные артисты России и СССР, а также молодые популярные исполнители, ведь главный герой фестиваля — именно музыка. Так, в
новогодней телевизионной съемке приняли участие Лолита Милявская, София Ротару, Николай Басков, Полина Гагарина, Дима Билан, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Ирина Дубцова, Олег Газманов, Жасмин, Леонид Агутин, Ирина Аллегрова и многие другие. 

Николай Басков
Николай Басков

Интересно, что некоторые артисты вышли на сцену в нарядах, которые мы уже видели. Так, например, свои аутфиты повторили Ани Лорак (и ее ярко-синий комбинезон), Кети Топурия (и ее геометричное платье оливкового цвета), а также Лолита Милявская (и ее полупрозрачный наряд с экстремальным декольте). Другие же, наоборот, удивили нарядами: Жасмин для выхода на сцену подобрала дерзкий образ — алый кожаный плащ на голое тело, массивное украшение на шее, а Николай Басков и вовсе превзошел себя, надев блестящий костюм с «бахромой» из золотых цепей. 

Из-за сложной коммуникации за кулисами далеко не все звезды вышли в этот вечер к пресс-волу. По всей видимости, в связи с недавним скандалом София Ротару также решила проигнорировать журналистов и фотографов: сразу после выступления певица покинула концертную площадку. 

Перейти к обсуждению 4


08 декабря 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru

Реклама

4 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • У меня одной после 4-5 фото не грузится дальше? Уже несколько дней так....

  • Парад уродов.

  • Правильно сделала, что покинула журналистов. Слушатели к ней нормально относятся и понимают все эти политические игры с обычными людьми. Наши же граждане к своим родственникам на украину с пересадками добираются, детей не могут отвезти, многим вообще въезд запрещен. А тут видите ли скандал на пустом месте раздуиь надо было и заклевать. Жасмин вон , на всех тусовках, в жиру новых вещей плавает и ничего, не стыдно.

  • Михальчик самой от себя не страшно?

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-12-01 22:43:00
420
Это невероятно ужасно, противоестественно, жаль этого ребёнка, жизнь сломанна при казалось бы всех благоприятных для этого условий. На дай Бог, это горе при жизни.
Девочка-война: как Шайло Джоли-Питт готовится к главному бою против женской природы
194 Комментариев
Гость 2019-12-02 17:41:00
289
как же вас жалко господа нищие. только 300 квадратов((( грусть тоска конечно. вы шкафом комнату перегородите и будет мосто для Богомолова . очень вам сочувствую, от чистого сердца.
Мать Ксении Собчак объяснила, почему с ними не живет Константин Богомолов
65 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.