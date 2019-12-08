«Песня года-2019»: после недавнего скандала София Ротару все-таки выступила на фестивале вместе с Лолитой, Гагариной, Аллегровой и другими артистами

7 декабря на стадионе «ВТБ Арена» прошел концерт «Песня года-2019». В новогодней телевизионной съемке приняли участие София Ротару, Лолита Милявская, Леонид Агутин и многие другие.

Лолита Милявская

Самые популярные артисты нашей страны в сорок восьмой раз собрались вместе, чтобы порадовать зрителей их любимыми хитами уходящего года. 7 декабря на концертной площадке «ВТБ Арена» прошел грандиозный концерт «Песня года». Ведущими праздника музыки стали Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева.

Леонид Агутин и группа «Отпетые мошенники»

По традиции в «Песне года» принимают участие звезды разных поколений: мастера сцены, народные артисты России и СССР, а также молодые популярные исполнители, ведь главный герой фестиваля — именно музыка. Так, в

новогодней телевизионной съемке приняли участие Лолита Милявская, София Ротару, Николай Басков, Полина Гагарина, Дима Билан, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Ирина Дубцова, Олег Газманов, Жасмин, Леонид Агутин, Ирина Аллегрова и многие другие.

Николай Басков

Интересно, что некоторые артисты вышли на сцену в нарядах, которые мы уже видели. Так, например, свои аутфиты повторили Ани Лорак (и ее ярко-синий комбинезон), Кети Топурия (и ее геометричное платье оливкового цвета), а также Лолита Милявская (и ее полупрозрачный наряд с экстремальным декольте). Другие же, наоборот, удивили нарядами: Жасмин для выхода на сцену подобрала дерзкий образ — алый кожаный плащ на голое тело, массивное украшение на шее, а Николай Басков и вовсе превзошел себя, надев блестящий костюм с «бахромой» из золотых цепей.

Из-за сложной коммуникации за кулисами далеко не все звезды вышли в этот вечер к пресс-волу. По всей видимости, в связи с недавним скандалом София Ротару также решила проигнорировать журналистов и фотографов: сразу после выступления певица покинула концертную площадку.