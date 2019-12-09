Гела Месхи, Ольга Ушакова и Олеся Бословяк впервые вывели в свет младших дочерей

7 декабря журнал Tatler при поддержке Mercury устроил сказочный праздник в честь наступающего Нового года. На торжестве собрались Мария Кожевникова, Ольга Ушакова, Олеся Бословяк и другие звезды с детьми.

Мартин и Алла-Виктория Киркоровы

В минувшие выходные особняк Спиридонова превратился в зимнюю сказку — там прошла Новогодняя елка журнала Tatler. Торжество прошло в тематике «Алисы в стране чудес», а главными героями праздника стали, конечно же, дети и их звездные родители.



Окунулись в сказку Мария Кожевникова с сыновьями, Елена Кулецкая с дочерью, Стефания Маликова с младшим братом, Анастасия Стоцкая с сыном, Олеся Бословяк с дочерьми (причем младшую Елизавету мы видим впервые!) и многие другие. На празднике были замечены и звездные отцы: так, Гела Месхи, который крайне редко посещает светские рауты, сделал исключение ради дочки Беллы, а Евгений Алдонин и вовсе вывел в свет всю семью — супругу Ольгу, дочь Веру и сына Артема. Дома осталась лишь новорожденная кроха Анжелика.

Гела Месхи с дочкой Беллой

Детям в этот вечер было где позабавиться: в одной из комнат с маленькими гостями общался невидимый предсказатель, демонстрируя оптические иллюзии, в другом зале каждый мог полетать в облаках и сразиться на надувных мечах, а в третьем всех ждало огромное наклоненное зеркало. Не обошлось и без спектакля: в этом году дети стали зрителями театра теней.

В конце вечера все гости собрались у пятиметровой елки, где вскоре появился Дед Мороз. Закончилось мероприятие, конечно, вручением подарков под проникновенные стихи от юных чтецов.