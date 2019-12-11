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Беременная Оксана Самойлова впервые за долгое время вышла в свет, поразив смелым образом

Солист дуэта Artik&Asti Артем Умрихин отметил день рождения в столичном Secret Room. Поздравить именинника, помимо других гостей, пришла и самая обсуждаемая пара года — Джиган и Оксана Самойлова. Беременная девушка выбрала для мероприятия не самый скромный наряд.

9 ноября Артем Умрихин, мужская половина дуэта Artik&Asti, отметил 34-летие. По этому поводу он устроил крутую вечеринку в стиле Hip-Hop и R'n'B в ночном клубе Secret Room, куда пригласил всех родных и близких.

Поздравить музыканта приехали Артем Качер, Асти, Ханна и Пашу, T-Killah с Марией Беловой, Сергей Балдин, Андрей Резников и многие другие. Среди гостей были и Джиган с Оксаной Самойловой. Оксана, будучи на седьмом месяце беременности, выбрала для выхода короткий топ и легинсы, которые подчеркнули округлившиеся формы девушки.

Artik с супругой Раминой, Оксана Самойлова и Джиган
Artik с супругой Раминой, Оксана Самойлова и Джиган

Тусовка продолжалась до 5 утра: Джиган и Артем Качер исполнили свою «ДНК», Джиган и Artik&Asti спели «Тебе все можно», а Качер и Artik впервые представили друзьям испаноязычную версию своего трека «Бэйба». И, конечно, все отрывались под «Грустный дэнс», гимн всех расставшихся пар 2019 года. 

Поздравляем Artik с днем рождения и желаем творческих и личных успехов!

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11 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото Пресс-служба
Теги

Анна Седокова, Владимир Яглыч, Александр Тарасов (T-Killah), Джиган, Роман Емельянов, Артем Artik (Умрихин), Группа Artik & Asti, Миша Марвин

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