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Федор и Светлана Бондарчук со своими возлюбленными посетили бал Black & White Gala

На днях глянцевое издание Harper's Bazaar при поддержке ювелирного дома Bvlgari провело новогодний бал Black & White Gala. New Year's Eve. На волшебном празднике побывал весь свет столицы — не обошлось и без неожиданных встреч. 
Маруся Фомина, Рената Литвинова
Маруся Фомина и Рената Литвинова

На этой неделе журнал Harper's Bazaar провел второй по счету черно-белый бал Black & White Gala. New Year's Eve. По сути, мероприятие является современной интерпретацией легендарного бала Трумена Капоте. 

Вечеринка, состоявшаяся 28 ноября 1966 года, обсуждалась из-за строго выверенного списка гостей: на праздник не попали многие знаменитости, которые затем стали считать Трумена своим врагом 

Если говорить о вечеринке Harper's Bazaar, то здесь обошлось без неприятных моментов — но, как и на мероприятии прошлого десятилетия, действовал строгий черно-белый дресс-код. 

Федор Бондарчук, Паулина Андреева
Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Бал прошел изумительно. Гости наслаждались джазом, изысканными напитками и блюдами, обсуждали классическое кино (такая тема была заявлена в этом году) и позировали фотографам на фоне новогодних елок. 

И все же вечер не обошелся без неожиданных встреч. 

Так, на вечеринку были приглашены и Федор, и Светлана Бондарчук, которые пришли на мероприятие со своими возлюбленными. Впрочем, судя по всему, никому это не причинило неудобств.

Также на празднике были замечены Яна Рудковская и Надежда Оболенцева, Светлана Ходченкова и Анна Чиповская и многие другие селебы.

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15 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото Пресс-служба, @GermanLarkin
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Рената Литвинова, Маруся Фомина, Федор Бондарчук, Светлана Бондарчук, Паулина Андреева, Анна Чиповская, Светлана Ходченкова, Виктория Шелягова, Надежда Оболенцева, Оксана Лаврентьева, Полина Максимова, Егор Корешков, Екатерина Мухина, Артем Королев, Оксана Бондаренко, Александр Терехов, Дарья Веледеева, Изета Гаджиева, Стелла Аминова, Ксения Чилингарова, Наталья Якимчик, Ольга Карпуть, Ян Гэ, Яна Расковалова, Янина Студилина

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  • У Рудковской под юбкой спрятался мужчина? )) Иначе как объяснить эту ногу? ))

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