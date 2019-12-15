Федор и Светлана Бондарчук со своими возлюбленными посетили бал Black & White Gala

На днях глянцевое издание Harper's Bazaar при поддержке ювелирного дома Bvlgari провело новогодний бал Black & White Gala. New Year's Eve. На волшебном празднике побывал весь свет столицы — не обошлось и без неожиданных встреч.

Маруся Фомина и Рената Литвинова

На этой неделе журнал Harper's Bazaar провел второй по счету черно-белый бал Black & White Gala. New Year's Eve. По сути, мероприятие является современной интерпретацией легендарного бала Трумена Капоте.

Вечеринка, состоявшаяся 28 ноября 1966 года, обсуждалась из-за строго выверенного списка гостей: на праздник не попали многие знаменитости, которые затем стали считать Трумена своим врагом

Если говорить о вечеринке Harper's Bazaar, то здесь обошлось без неприятных моментов — но, как и на мероприятии прошлого десятилетия, действовал строгий черно-белый дресс-код.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Бал прошел изумительно. Гости наслаждались джазом, изысканными напитками и блюдами, обсуждали классическое кино (такая тема была заявлена в этом году) и позировали фотографам на фоне новогодних елок.

И все же вечер не обошелся без неожиданных встреч.

Так, на вечеринку были приглашены и Федор, и Светлана Бондарчук, которые пришли на мероприятие со своими возлюбленными. Впрочем, судя по всему, никому это не причинило неудобств.

Также на празднике были замечены Яна Рудковская и Надежда Оболенцева, Светлана Ходченкова и Анна Чиповская и многие другие селебы.