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Полина Аскери, Ляйсан Утяшева, Аглая Тарасова и другие селебы на открытии нового бутика Dior

На днях в Москве состоялось торжественное открытие нового огромного бутика Dior. Первыми в новом пространстве побывали звездные друзья бренда. 
Полина Аскери
Полина Аскери

13 декабря в столичной галерее «Времена Года» открылся бутик французского Дома Dior. Владельцы бренда весьма творчески подошли к открытию нового магазина.

Его архитектурный стиль навеян образом главного бутика Dior, что находится на Елисейский полях в Париже. 

Стильный интерьер с элементами 18 века здесь смело сочетается с новыми трендами дизайна, тем самым символизируя слияние богатой истории и современной жизни Дома Dior. 

Яна Рудковская
Яна Рудковская

На первом этаже во всем своем разнообразии представлена женская коллекция бренда — преимущественно обувь и аксессуары. 

На втором этаже располагаются все мужские модели, а также еще один женский корнер с одеждой и VIP-примерочной. 

Первыми оценили убранство нового бутика звездные друзья бренда. На открытии появились Яна Рудковская, Полина Аскери, Дарья Коновалова, Сабина Ахмедова и многие другие. 

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17 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото Пресс-служба
Теги

Dior, Полина Аскери, Яна Рудковская, Дарья Коновалова, Анна Александрова-Прыгунова, Аглая Тарасова, Мари Коберидзе, Ингрид Олеринская, Полина Гагарина, Милана Королева, Полина Киценко, Сабина Ахмедова, Светлана Устинова, Григорий Масленников, Мария Лобанова, Софико Шеварднадзе, Элина Джанибекян, Юля Паршута, Ясмина Муратович

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