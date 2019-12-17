Полина Аскери, Ляйсан Утяшева, Аглая Тарасова и другие селебы на открытии нового бутика Dior

13 декабря в столичной галерее «Времена Года» открылся бутик французского Дома Dior. Владельцы бренда весьма творчески подошли к открытию нового магазина.
Стильный интерьер с элементами 18 века здесь смело сочетается с новыми трендами дизайна, тем самым символизируя слияние богатой истории и современной жизни Дома Dior.
На первом этаже во всем своем разнообразии представлена женская коллекция бренда — преимущественно обувь и аксессуары.
Первыми оценили убранство нового бутика звездные друзья бренда. На открытии появились Яна Рудковская, Полина Аскери, Дарья Коновалова, Сабина Ахмедова и многие другие.