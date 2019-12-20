Ирина Безрукова, Надежда Ангарская, Анастасия Стоцкая и другие поддержали благотворительный проект Эвелины Бледанс

На днях состоялась рождественская благотворительная вечеринка центра «Мы все разные», который основала Эвелина Бледанс. Woman.ru узнал, какие звездные гости поддержали хозяйку вечера.

Эвелина Бледанс с сыном

После рождения «солнечного» сына Эвелина Бледанс занялась просветительской и благотворительной деятельностью в помощь людям с особенностями развития. Она основала центр «Мы все разные», которые поддерживает семьи, курирует многочисленные проекты и устраивает праздники для детей.

На днях Эвелина устроила рождественскую благотворительную вечеринку, на которой собралось большое количество отечественных звезд.

Встреча была устроена в ресторане «Бабель» компанией Nanoasia и фондом Бледанс. Гости общались в неформальной обстановке, обменивались впечатлениями уходящего года, делились планами. В благотворительном вечере приняли участие Ирина Безрукова, Мария Кожевникова, Екатерина Стриженова, Марина Кравец, Анфиса Чехова и многие другие.



Надежда Ангарская с сыном

Надежда Ангарская, например, появилась на мероприятии вместе со своим сыном. Многие отметили, что мальчик растет настоящим модником и выглядит как настоящий мужчина. Мы с этим утверждением согласны!

Анастасия Стоцкая

Анастасия Стоцкая посетила вечер в аутфите осенних тонов. Она давно занимается благотворительностью, а потому не смогла пройти мимо этой рождественской встречи.

Ирина Безрукова

Ирина Безрукова пришла поддержать Эвелину Бледанс в total-black аутфите. Несмотря на сдержанную цветовую палитру, платье актрисы смотрелось нарядно и притягательно.



А вот Наталья Фриске решила добавить цвета и сияния своему необычному образу. Многие даже сравнили ее с американской поп-звездой 1980-х Полой Абдул.

Хозяйка вечера осталась довольна проделанной работой и плодотворным общением. Эвелина Бледанс уверена, что впереди ее фонд ждет лишь развитие и успех.