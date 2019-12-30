Елена Темникова, Юлия Волкова и Филипп Киркоров сводили детей на Кремлевскую Елку

26 декабря телеканал «Карусель» пригласил друзей на грандиозное представление Кремлевской Елки под названием «Письмо Деду Морозу». Посмотреть волшебную сказку со своими детьми пришли Филипп Киркоров, Елена Темникова, Юлия Волкова и другие.

Уже более полувека новогодняя Елка в Кремле остается главным праздничным мероприятием страны. Для многих семей это стало доброй традицией. В этом году сказочный спектакль прошел при поддержке канала «Карусель».



26 декабря в Государственный Кремлевский дворец съехались многие звездные семьи: Филипп Киркоров с детьми, Елена Темникова с дочерью, Нино Нинидзе с сыном, Елена Борщева с дочерьми, Юлия Волкова с сыном, Гоша Куценко с дочерью и другие.



Погрузились в сказку также ребята из разных стран СНГ — в том числе воспитанники детских домов и дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Перед представлением в фойе была подготовлена разнообразная развлекательная программа: ребята поучаствовали в играх и конкурсах, а также пообщались со сказочными персонажами. Кроме того, у юных зрителей была возможность воспользоваться «Почтой Деда Мороза» и попросить главного волшебника об исполнении самого заветного желания. Атмосферой праздника были наполнены и интерактивные зоны телеканала «Карусель».

Во время представления дети совершили увлекательное путешествие в мир волшебства, увидели захватывающие истории о добре и зле, дружбе и взаимопомощи. Действие началось в обычной московской квартире, в которой школьники решили вместе написать письмо Деду Морозу.



Те, кто не смог посетить Кремлевскую Елку, увидят телеверсию спектакля 13 января 2020 года в 19:30 на канале «Карусель».