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Шарлиз Терон в платье-сетке затмила даже Дженнифер Лопес

В начале 2020-го стартовал очередной Palm Springs International Film Festival. На открытии блистали Дженнифер Лопес, Рене Зеллвегер, Квентин Тарантино, Сальма Хайек и множество других. Особое внимание было уделено Шарлиз Терон, которая появилась на ковровой дорожке в эффектном аутфите. 
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес

Ежегодно режиссеры и актеры собираются на Palm Springs International Film Festival, чтобы первыми увидеть премьеры и обсудить современное независимое кино. 

В 2020-м церемония открытия состоялась 3 января. 

Среди звездных гостей присутствовала Дженнифер Лопес с Алексом Родригезом. Пока Джей Ло позировала перед объективами фотокамер, ее спутник не переставая делал селфи и, похоже, получал от этого колоссальное удовольствие!

Алекс Родригез
Алекс Родригез

Шарлиз Терон предстала в более сдержанном, но не менее эффектном аутфите. Актриса появилась на открытии кинофестиваля в платье-футляре с прозрачными сетчатыми вставками. Весьма интересное решение!

Шарлиз Терон
Шарлиз Терон

Пользователи Сети уже успели написать тысячи восторженных отзывов аутфиту Терон. По их мнению, такая смесь сдержанного и в меру сексуального образа актрисе очень идет, и мы с ними согласны.

Квентин Тарантино появился на ковровой дорожке в привычном total-black. На протяжении всего вечера он общался к Хоакином Фениксом и Адамом Драйвером.

Также на открытии фестиваля блистали Рене Зелвеггер, Антонио Бандерас, Лора Дерн и другие селебрити. Palm Springs International Film Festival продлится до 13 января. 

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04 января 2020
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images
Теги

Рене Зеллвегер, Дженнифер Лопес, Алекс Родригез

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1 комментарий Добавить комментарий
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