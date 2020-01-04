Шарлиз Терон в платье-сетке затмила даже Дженнифер Лопес

В начале 2020-го стартовал очередной Palm Springs International Film Festival. На открытии блистали Дженнифер Лопес, Рене Зеллвегер, Квентин Тарантино, Сальма Хайек и множество других. Особое внимание было уделено Шарлиз Терон, которая появилась на ковровой дорожке в эффектном аутфите.

Дженнифер Лопес

Ежегодно режиссеры и актеры собираются на Palm Springs International Film Festival, чтобы первыми увидеть премьеры и обсудить современное независимое кино.

В 2020-м церемония открытия состоялась 3 января.

Среди звездных гостей присутствовала Дженнифер Лопес с Алексом Родригезом. Пока Джей Ло позировала перед объективами фотокамер, ее спутник не переставая делал селфи и, похоже, получал от этого колоссальное удовольствие!

Алекс Родригез

Шарлиз Терон предстала в более сдержанном, но не менее эффектном аутфите. Актриса появилась на открытии кинофестиваля в платье-футляре с прозрачными сетчатыми вставками. Весьма интересное решение!

Шарлиз Терон

Пользователи Сети уже успели написать тысячи восторженных отзывов аутфиту Терон. По их мнению, такая смесь сдержанного и в меру сексуального образа актрисе очень идет, и мы с ними согласны.

Квентин Тарантино появился на ковровой дорожке в привычном total-black. На протяжении всего вечера он общался к Хоакином Фениксом и Адамом Драйвером.

1 2 3 ... 11 Хоакин Феникс, Тодд Филлипс, Ноа Баумбах и Адам Драйвер

Также на открытии фестиваля блистали Рене Зелвеггер, Антонио Бандерас, Лора Дерн и другие селебрити. Palm Springs International Film Festival продлится до 13 января.