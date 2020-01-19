Producers Guild Awards: Шарлиз Терон, Ева Лонгория и Кейт Бекинсейл посоревновались в сексуальности нарядов

18 января в Лос-Анджелесе вручили премии Producers Guild Awards. Звездная явка была довольно скромной, однако кое-что все же показалось многим интересным.
Так, Ева Лонгория и Кейт Бекинсейл сделали ставку на наряды с впечатляющими декольте. Лонгория позировала на красной дорожке в платье, подчеркнув талию поясом.
Кейт Бекинсейл выбрала сияющий комбинезон из полупрозрачной ткани.
Не менее сексуально была одета Шарлиз Терон. Ее выбор пал на черное платье с верхом в бельевом стиле, подчеркнувшим область декольте и плечи.
Также на мероприятии были замечены Брэд Питт, Лора Дерн и многие другие представители западного кинобизнеса.