Producers Guild Awards: Шарлиз Терон, Ева Лонгория и Кейт Бекинсейл посоревновались в сексуальности нарядов

В США прошла очередная кинопремия. На этот раз — Producers Guild Awards. Многие звезды сделали ставку на смелые аутфиты.

Ева Лонгория

18 января в Лос-Анджелесе вручили премии Producers Guild Awards. Звездная явка была довольно скромной, однако кое-что все же показалось многим интересным.



Так, Ева Лонгория и Кейт Бекинсейл сделали ставку на наряды с впечатляющими декольте. Лонгория позировала на красной дорожке в платье, подчеркнув талию поясом.

Кейт Бекинсейл



Кейт Бекинсейл выбрала сияющий комбинезон из полупрозрачной ткани.

Не менее сексуально была одета Шарлиз Терон. Ее выбор пал на черное платье с верхом в бельевом стиле, подчеркнувшим область декольте и плечи.



Также на мероприятии были замечены Брэд Питт, Лора Дерн и многие другие представители западного кинобизнеса.