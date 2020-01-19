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Producers Guild Awards: Шарлиз Терон, Ева Лонгория и Кейт Бекинсейл посоревновались в сексуальности нарядов

В США прошла очередная кинопремия. На этот раз — Producers Guild Awards. Многие звезды сделали ставку на смелые аутфиты.
Ева Лонгория
Ева Лонгория

18 января в Лос-Анджелесе вручили премии Producers Guild Awards. Звездная явка была довольно скромной, однако кое-что все же показалось многим интересным.

Так, Ева Лонгория и Кейт Бекинсейл сделали ставку на наряды с впечатляющими декольте. Лонгория позировала на красной дорожке в платье, подчеркнув талию поясом.

Кейт Бекинсейл <br>
Кейт Бекинсейл 

Кейт Бекинсейл выбрала сияющий комбинезон из полупрозрачной ткани. 

Не менее сексуально была одета Шарлиз Терон. Ее выбор пал на черное платье с верхом в бельевом стиле, подчеркнувшим область декольте и плечи.

Также на мероприятии были замечены Брэд Питт, Лора Дерн и многие другие представители западного кинобизнеса.

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19 января 2020
Текст Елизавета Карасева
Фото Getty Images
Теги

Шарлиз Терон, Ева Лонгория, Кейт Бекинсейл

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