Пока мы с вами спали, в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения SAG Awards. Премию Гильдии киноактеров США зарубежные СМИ называют своеобразной репетицией перед «Оскаром», поскольку обычно списки победителей практически полностью совпадают. Дженнифер Энистон знаменитая золотая статуэтка не светит — «Утреннее шоу», в котором она исполнила главную роль, номинировано лишь в категории «Лучший телевизионный сериал». Зато Джен взяла награду SAG Awards. Впервые с 1996 года, когда ее чествовали за роль в «Друзьях».
Шок. Удивление. Растерянность. Все эти эмоции Энистон испытала, когда ее имя прозвучало со сцены. Смотрите сами.
Награду забрал и бывший супруг Дженнифер Брэд Питт за своего Клиффа Бута из «Однажды в... Голливуде». Публика взревела, когда Брэд, такой расслабленный и веселый, вышел на ковровую дорожку. Расстегнутая рубашка, никакого галстука или бабочки, бейсболка... У этого парня все просто отлично!
Среди гостей вечера была замечена и Вайнона Райдер. С SAG Awards у нее связаны особые воспоминания — в 2017 году, выйдя на сцену, она вела себя неадекватно. В этот раз обошлось. Компанию актрисе составил ее жених Скотт МакКинли Хан.
Звездная явка была максимальной. Имена гостей — одно лучше другого: Николь Кидман, Риз Уизерспун, Дженнифер Лопес, Леонардо Ди Каприо, Том Хэнкс, Мерил Стрип... Не приехали разве что Анджелина Джоли (вот это была бы встреча с Энистом и Питтом!), Брэдли Купер и еще пара-тройка персонажей.
Заслуженные награды получили Рене Зеллвегер, Хоакин Феникс, Лора Дерн, Мишель Уильямс, Роберт Де Ниро и другие. Поздравляем!
Теперь осталось дождаться «Оскара».
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