Пока мы с вами спали, в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения SAG Awards. Премию Гильдии киноактеров США зарубежные СМИ называют своеобразной репетицией перед «Оскаром», поскольку обычно списки победителей практически полностью совпадают. Дженнифер Энистон знаменитая золотая статуэтка не светит — «Утреннее шоу», в котором она исполнила главную роль, номинировано лишь в категории «Лучший телевизионный сериал». Зато Джен взяла награду SAG Awards. Впервые с 1996 года, когда ее чествовали за роль в «Друзьях».