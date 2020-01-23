Натан, Пенкин и другие поздравили звездного стоматолога с днем рождения

Один из ресторанов Москвы стал эпицентром творческой тусовки, где блогеры, певцы и медийные лица шутили, танцевали и исполняли известные песни со сцены, что называется «зажгли эту ночь».
Вечер был открыт видеообращением от друзей Луизы: Лены Летучей, Кости Цзю, Николая Баскова, Дмитрия Губерниева, Сами Насери и многих других.
Популярный реп-исполнитель музыкального лейбла «Black star» Натан вместе с известным блогером и певцом Романом Каграмановым исполняли со сцены не только свои песни, но и других артистов, в том числе хит Валерия Меладзе «Девушка из высшего общества».
Среди гостей, принимавших участие в вечеринке, были Ангела Николау, Саша Кабаева, Гузель Хасанова, Женя Искандарова, Роман Каграманов, Севак Ханагян, Натали Ящук, Саша Хоменко и многие другие.
В конце вечера приехал известный исполнитель Сергей Пенкин со своим учеником Костей Рей. А блогер и журналист Александр Хоменко, у которого, в свою очередь, тоже был День Рождения получил от Луизы праздничный торт.