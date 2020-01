Влюбленные пары, триумф Билли Айлиш и трибьют погибшему Коби Брайанту: как прошла премия «Грэмми»

В Лос-Анджелесе состоялась 62-я церемония вручения премии «Грэмми». В Staples Center собрались многие звезды (за редким исключением). Рассказываем, как все прошло и почему церемония была омрачена с самого начала.

Билли Айлиш

Премия «Грэмми» началась со скандала еще до того момента, как нога первой звезды ступила на красную дорожку. За несколько дней до церемонии была уволена директор американской Национальной академии искусства и науки звукозаписи Дебора Дуган.

Женщину отстранили от работы из-за жалобы одной из сотрудниц — та обвинила директора в том, что она создала «токсичные» условия труда.

В ответ Дуган заявила, что руководство академии подтасовывало победителей. По ее словам, комитет премии продвигает «своих» артистов, а также пожаловалась на домогательства, расизм и сексизм.

Дебора Дуган

Вскоре после этого скандала стало известно, что Тейлор Свифт церемонию «Грэмми» проигнорирует — она отменила свое выступление за пару дней до премии и на красную дорожку тоже не пришла. Правда, связано ли это со скандалом, неизвестно — никаких официальных заявлений не поступало.

И без Тейлор было на кого посмотреть. Например, Билли Портер снова пришел «в удобном» — в ярко-бирюзовом костюме Baja East. Образ дополняла (и даже определяла) шляпа в тон, похожая на абажур, с раздвигающимися «шторками». Ну и куда же без блестящих аксессуаров и кричащего мейка. Аутфит, кстати, вместе с Портером собирал стилист Сэм Рателле.





Начинать премию в этом году, к сожалению, пришлось с минуты молчания. Буквально за несколько часов до «Грэмми» стало известно, что легендарный баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Алиша Киз, которая должна была начинать шоу с юмористической заготовки, сказала следующее: «Наши сердца разбиты, мы потеряли Коби Брайанта. Все молитвы зрителей направлены сейчас на людей, которые погибли в этой вертолетной катастрофе. Давайте поделимся нашей поддержкой с семьей Брайанта, и не дай Бог такое пережить», — сказала она. После этого в память о погибшем баскетболисте Киз исполнила песню It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday.

Лиззо (в Atelier Versace)

Лиззо, выступающая на церемонии первая, также посвятила песню Брайанту. «Сегодняшний вечер для Коби», — сказала девушка, выйдя на сцену, и исполнила Cuz I Love You. Джон Ледженд, Dj Khaled и Meek Mill тоже выступили с трибьютом Коби Брайанту, а также рэперу Nipsey Hussle, которого убили в марте прошлого года.

Гвен Стефани

Пушистым серым облаком на красную дорожку ворвалась Ариана Гранде, облаченная в платье Giambattista Valli. Ей однозначно достается приз за самый эффектный наряд церемонии.

Ариана Гранде

Кстати, выступление Арианы стало одним из самых ярких моментов церемонии. Миниатюрная барышня, переодевшись, исполнила песни Imagine, 7 Rings и Thank U, Next.

Во время последней композиции, в которой Ариана вспомнила всех своих бывших, она дала звонкую ментальную пощечину экс-жениху Питу Дэвидсону. Гранде взяла обручальное кольцо, положила его обратно в коробку и закрыла ее. Ауч!

А вот за самое жуткое платье мы бы наградили Приянку Чопру. Ну что это такое?..

Приянка Чопра и Ник Джонас

Билли Айлиш заполучила свою первую статуэтку «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года». Ее Bad Guy оценили по достоинству.

Награду за «Лучший поп-альбом года» домой тоже унесла Билли. Ее пластинка When We All Fall Asleep, Where Do We Go? обогнала творения мастодонтов Арианы Гранде, Тейлор Свифт, Бейонсе и Эда Ширана. Ну и «Лучшим новым артистом» Айлиш тоже стала. Рук не хватит все это великолепие домой нести!