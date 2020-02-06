Неузнаваемая Дана Борисова, Наталья Бочкарева с неизвестным спутником, одинокий Григорьев-Апполонов и другие гости премьеры фильма «Джентльмены»

5 февраля в кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма Гая Ричи «Джентльмены». Среди первых зрителей были замечены Елена Летучая, Дана Борисова, Наталья Бочкарева и другие селебы.

5 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Евгений Кузьмина
Евгений Кузьмина

Гай Ричи представляет свой новый фильм «Джентльмены», который в России выходит на большие экраны 13 февраля. За неделю до премьеры из жаркого Лос-Анджелеса в Москву прилетела актриса картины, наша соотечественница Евгения Кузьмина, чтобы представить боевик российским зрителям.

Еще утром супруга Билла Блока пообщалась с журналистами тет-а-тет, а вечером вышла на красную дорожку звездной премьеры.

Оценить новую работу Гая Ричи в кинотеатр «Октябрь» пришла разношерстная публика. В свете вспышек фотокамер были замечены Елена Летучая, Владимир Пресняков, Лена Катина, Владимир Яглыч, Агата Муцениеце, Дарья Повереннова и многие другие.

Лена Катина
Лена Катина

В разгар мероприятия на красной дорожке появилась Дана Борисова, которая уже довольно давно не выходила в свет. Честно говоря, телеведущую узнали далеко не сразу: «уколы красоты», к которым Дана прибегла не так давно и о которых активно рассказывала в своем Инстаграме, заметно изменили ее внешний облик.

Дана Борисова
Дана Борисова

Недавний скандал, когда дочь Борисовой заявила, что мама взялась за старое, тоже не прошел бесследно. Присутствующие пристально наблюдали за телеведущей, но ничего подозрительного не обнаружили. Дана как всегда была очень мила и скромна.

Более того: Борисова отвыкла от столь живого интереса к своей персоне и заметно стеснялась. 

Вслед за Даной одеяло внимания на себя перетянула Наталья Бочкарева. Да не одна: актриса пришла в компании очаровательного, но, увы, неизвестного широкой публике мужчины. По слухам, спутника Натальи зовут Роман. Бочкарева крепко держала своего кавалера за руку, обнимала его, давая понять всем присутствующим, что они вместе и никакие наркоскандалы и суды не смогли испортить ей жизнь. 

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Наталья Бочкарева с возлюбленным

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Наконец, затянувшаяся красная дорожка подошла к концу, Евгения Кузьмина вышла на сцену, поблагодарила российскую публику за радушный прием и пожелала приятного просмотра. А он действительно был таким: неповторимый стиль Гая Ричи в сочетании с потрясающим актерским составом и непревзойденным английским юмором сделали свое дело — зал рукоплескал. 

Комментарии

1
под именем
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  • Малахова- несуразная с короткими руками.Повереннова очень худая.

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