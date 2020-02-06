Гай Ричи представляет свой новый фильм «Джентльмены», который в России выходит на большие экраны 13 февраля. За неделю до премьеры из жаркого Лос-Анджелеса в Москву прилетела актриса картины, наша соотечественница Евгения Кузьмина, чтобы представить боевик российским зрителям.

Еще утром супруга Билла Блока пообщалась с журналистами тет-а-тет, а вечером вышла на красную дорожку звездной премьеры.

Оценить новую работу Гая Ричи в кинотеатр «Октябрь» пришла разношерстная публика. В свете вспышек фотокамер были замечены Елена Летучая, Владимир Пресняков, Лена Катина, Владимир Яглыч, Агата Муцениеце, Дарья Повереннова и многие другие.