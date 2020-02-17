14-летняя дочь Евы Польны с модной прической и в оверсайз-жакете впервые вышла в свет после госпитализации

15 и 16 февраля режиссер Филипп Григорьян (на секундочку, лауреат «Золотой Маски») представил свой новый спектакль «Лунная Масленица». Первыми оценили семейную пьесу отечественные звезды. 

17 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Валерия Гай Германика

Режиссер Филипп Григорьян представил спектакль по пьесе Павла Пряжко «Лунная Масленица». Премьера «Театра на Малой Бронной», которым руководит Константин Богомолов, привлекла внимание отечественных селебрити. Они посетили ТКЗ «Дворец на Яузе» вместе со своими наследниками — ведь новинка Григорьяна как нельзя лучше подходит для семейного просмотра. 

Гостями премьеры стали Марина Зудина, Валерия Гай Германика, Андрей Малахов, Ева Польна, Юлия Пересильд и многие другие. Последняя, кстати, выглядела как старшая сестра своим подросшим дочерям Анне и Марии. 

Юлия Пересильд с дочерьми Анной и Марией

А вот Константин Богомолов появился на премьере в гордом одиночестве: его дочь Анна растет очень занятой девочкой, которая много времени уделяет учебе и фотосессиям с мамой Дарьей Мороз. 

Константин Богомолов

Особое внимание привлекла Ева Польна, которая посмотрела «Лунную Масленицу» с дочерьми Эвелин и Амалией. Для 14-летней наследницы певицы это стало первым публичным выходом после госпитализации в ноябре 2019-го. Тогда девочка была экстренно доставлена в реанимацию в критическом состоянии из-за тяжелого приступа астмы. Целые сутки врачи боролись за ее жизнь — и теперь Эвелин чувствует себя хорошо. Яркий мейкап, стильный аутфит — и почему мы раньше не обращали на нее внимание?

Ева Польна с дочерьми Эвелин и Амалией

Одной из самых стильных гостей вечера стала Полина Аскери. Она появилась в монохромном мятном костюме. 

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Полина Аскери
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В течение мероприятия зрителей угощали масленичными блинами, конфетами ручной работы и праздничными закусками. 

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Комментарии

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  • Дочь богомола уделяет большое внимание "учёбе и фотосессиям"? Ай, молодца!

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