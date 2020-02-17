Особое внимание привлекла Ева Польна, которая посмотрела «Лунную Масленицу» с дочерьми Эвелин и Амалией. Для 14-летней наследницы певицы это стало первым публичным выходом после госпитализации в ноябре 2019-го. Тогда девочка была экстренно доставлена в реанимацию в критическом состоянии из-за тяжелого приступа астмы. Целые сутки врачи боролись за ее жизнь — и теперь Эвелин чувствует себя хорошо. Яркий мейкап, стильный аутфит — и почему мы раньше не обращали на нее внимание?