Традиционно в начале года Оксана Федорова собирает звезд на церемонии вручения премии «Пара года» ее журнала Moda Topical. 17 февраля знаменитые пары собрались в ресторане Modus в ожидании заветной награды.
На красной дорожке были замечены Екатерина и Александр Стриженовы, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, Саша Савельева и Кирилл Сафонов и многие другие. Странно, но Елена Летучая в этот вечер была одна.
Удивили и супруги ST и Ассоль — причем мы сейчас даже не о том, что глубоко беременная жена рэпера продолжает выходить в свет и очень круто выглядит! Ребята решили сделать всем присутствующим, а также поклонникам и друзьям подарок — рассекретить пол их будущего малыша.
Во время исполнения трека «Луи-Луи», который Александр посвятил Ассоль, он лопнул шар, из которого разлетелись розовые конфетти.
«Дочка!» — воскликнул гордый будущий отец под громкие овации зала.
Тем не менее парой, по-настоящему привлекшей к себе всеобщее внимание, пожалуй, можно считать Юлианну Караулову и Андрея Черного. Певица невероятно редко выходит с женихом в свет (честно говоря, мы даже не можем припомнить, когда видели их вместе последний раз).
Возможно, объяснение кроется в том, что Юлианна ужасно не любит отвечать на вопрос «Когда же свадьба?», который ей задают при каждом удобном случае.
Напомним, Андрей сделал любимой предложение почти три года назад, с тех пор вся страна ждет пышного торжества, но пока безуспешно.
Наконец, в финале вечера, после вручения статуэток за второстепенные номинации, была озвучена та самая «Пара года 2020». Ею стали супруги Александр и Анжелика Ревва! На наш взгляд, вполне заслуженно! А что думаете вы?
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