Тем не менее парой, по-настоящему привлекшей к себе всеобщее внимание, пожалуй, можно считать Юлианну Караулову и Андрея Черного. Певица невероятно редко выходит с женихом в свет (честно говоря, мы даже не можем припомнить, когда видели их вместе последний раз).

Возможно, объяснение кроется в том, что Юлианна ужасно не любит отвечать на вопрос «Когда же свадьба?», который ей задают при каждом удобном случае.

Напомним, Андрей сделал любимой предложение почти три года назад, с тех пор вся страна ждет пышного торжества, но пока безуспешно.