«Небеременная» Кети Топурия, группа «Фабрика» в масках от коронавируса и другие звезды на препати премии «Жара Music Awards»

4 марта в ресторане Backstage состоялась препати премии «Жара Music Awards». Кети Топурия, Ирина Нельсон, Юлия Барановская и другие звезды узнали, кто поборется за награды уже через месяц.

5 марта 2020 · Текст: · Фото:

Григорий Лепс и Эмин Агаларов
Григорий Лепс и Эмин Агаларов

4 апреля в «Крокус Сити Холле» пройдет ежегодная музыкальная премия «Жара Music Awards». Ровно за месяц до грандиозного шоу, 4 марта, в столичном ресторане Backstage прошла препати, где были объявлены номинации и номинанты премии. 

Мероприятие посетили Юлия Барановская, Эмин Агаларов, группа «Фабрика», Виктория Дайнеко, Анита Цой, Ирина Нельсон, Григорий Лепс, Анна Шульгина, Клава Кока, Юлия Ковальчук, Алексей Чумаков и другие звезды.

Кети Топурия
Кети Топурия

На препати заглянула и Кети Топурия. Слухи о беременности артистки до сих пор не утихают, и потому на красной дорожке все внимание было приковано к ее животу. И-и-и... ничего. Если Кети и беременна, то скрывает она свое интересное положение мастерски!

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Кети Топурия и Миранда Шелия
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А солистки группы «Фабрика» примерили самый стильный аксессуар последних недель — защитные маски от коронавируса. Ведущими теплого камерного праздника по традиции стали Юлия Барановская и Константин Тарасюк.

Комментарии

1
под именем
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  • тyпыe дypы в масках от вируса, которого нет.

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