4 апреля в «Крокус Сити Холле» пройдет ежегодная музыкальная премия «Жара Music Awards». Ровно за месяц до грандиозного шоу, 4 марта, в столичном ресторане Backstage прошла препати, где были объявлены номинации и номинанты премии.
Мероприятие посетили Юлия Барановская, Эмин Агаларов, группа «Фабрика», Виктория Дайнеко, Анита Цой, Ирина Нельсон, Григорий Лепс, Анна Шульгина, Клава Кока, Юлия Ковальчук, Алексей Чумаков и другие звезды.
На препати заглянула и Кети Топурия. Слухи о беременности артистки до сих пор не утихают, и потому на красной дорожке все внимание было приковано к ее животу. И-и-и... ничего. Если Кети и беременна, то скрывает она свое интересное положение мастерски!
А солистки группы «Фабрика» примерили самый стильный аксессуар последних недель — защитные маски от коронавируса. Ведущими теплого камерного праздника по традиции стали Юлия Барановская и Константин Тарасюк.
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