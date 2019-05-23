«Боже мой!»: Татьяна Навка стала звездой премьеры в Каннах, затмив Адриану Лиму и Наташу Поли

Отечественные знаменитости продолжают штурмовать красные дорожки Каннского кинофестиваля. 22 мая Татьяна Навка посетила премьеру фильма «Боже мой!»

Леа Сейду

До закрытия 72-го Каннского кинофестиваля остаются считаные дни, поэтому сейчас на Лазурном берегу проходят заключительные конкурсные кинопоказы.

Так, вечером 22 мая состоялась премьера французского детектива «Боже мой!» Арно Деплешена, в главной роли которого снялась актриса Леа Сейду.

Кинопоказ остросюжетной ленты посетили многие знаменитости. Перед сеансом по красной дорожке прошлись топ-модели Адриана Лима, Наташа Поли, Жозефин Скривер, а также Леонардо Ди Каприо — правда, снова без возлюбленной.

Татьяна Навка

Посетила премьеру и Татьяна Навка. Мы уже писали о том, какой фурор производят наряды фигуристки на кинофестивале.

К слову, в этот вечер Татьяне снова удалось удивить звездную тусовку.

Навка появилась на красной дорожке в пышном платье с глубоким декольте от российского модного Дома Yanina Couture. Свой образ она дополнила массивными серьгами, перстнем и браслетом Chopard.

Несмотря на то, что, как утверждает наш постоянный колумнист Лена Ленина, черный цвет считается не самым удачным для каннских мероприятий, знаменитость привлекла всеобщее внимание и стала настоящей звездой кинопоказа.



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