Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Боже мой!»: Татьяна Навка стала звездой премьеры в Каннах, затмив Адриану Лиму и Наташу Поли

Отечественные знаменитости продолжают штурмовать красные дорожки Каннского кинофестиваля. 22 мая Татьяна Навка посетила премьеру фильма «Боже мой!»
Леа Сейду
Леа Сейду

До закрытия 72-го Каннского кинофестиваля остаются считаные дни, поэтому сейчас на Лазурном берегу проходят заключительные конкурсные кинопоказы.

Так, вечером 22 мая состоялась премьера французского детектива «Боже мой!» Арно Деплешена, в главной роли которого снялась актриса Леа Сейду. 

Кинопоказ остросюжетной ленты посетили многие знаменитости. Перед сеансом по красной дорожке прошлись топ-модели Адриана Лима, Наташа Поли, Жозефин Скривер, а также Леонардо Ди Каприо — правда, снова без возлюбленной.

Татьяна Навка
Татьяна Навка

Посетила премьеру и Татьяна Навка. Мы уже писали о том, какой фурор производят наряды фигуристки на кинофестивале. 

К слову, в этот вечер Татьяне снова удалось удивить звездную тусовку. 

Навка появилась на красной дорожке в пышном платье с глубоким декольте от российского модного Дома Yanina Couture. Свой образ она дополнила массивными серьгами, перстнем и браслетом Chopard.

Несмотря на то, что, как утверждает наш постоянный колумнист Лена Ленина, черный цвет считается не самым удачным для каннских мероприятий, знаменитость привлекла всеобщее внимание и стала настоящей звездой кинопоказа.

А чей наряд понравился больше всего вам?

Перейти к обсуждению 1


23 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images
Теги

Татьяна Навка, Леа Сейду, Адриана Лима, Леонардо Ди Каприо, Наташа Поли, Изабель Гулар, Жозефин Скривер, Винни Харлоу, Хофит Голан

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • заголовок не соответствует действительности.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-05-20 16:40:00
250
Обалдеть😨Папа с дочей,как муж с женой,или как брат с сестрой.Я понимаю,что Сергей стал отцом довольно рано,но блин он очень молодо выглядит,а дочь наоборот: выглядит старше своих лет.
Еще одна из рода Боярских: 20-летняя внучка «мушкетера» — восходящая звезда Инстаграма
40 Комментариев
Гость 2019-05-21 12:59:00
187
У Моники лишний вес??? где??? И, кстати, что ей страдать то, у нее бойфренд харизматичный мужик на 18 лет моложе. На фиг ей замуж, дети есть, все есть. Она и с Касселем особо не стремилась замуж, он ее уламывал
«Она не была бы абсолютной иконой всех женщин, если бы не страдала лишними кг»: Лена Ленина о выходе Моники Беллуччи в Каннах и нарядах других звезд
38 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.