23 декабря Алла Пугачева и Максим Галкин отметят пять лет сот дня свадьбы. Счастливые супруги воспитывают двоих детей. Иногда взгляды знаменитостей расходятся, и у них возникают споры. Об этом «СтарХиту» рассказала крестная Гарри Мила Ставицкая.
Также Ставицкая отметила, что споры в звездной семье обычно случаются за большим столом. Они часто приглашают в свой замок друзей. «Разговоры ведутся на самые разные темы, — продолжает Мила Ставицкая. — И политика, и музыка, и дети… Конечно, у Аллы с Максом мнения по некоторым вопросам разнятся. И тут они, бывает, увлекаются — как и все нормальные люди, иногда отстаивают свою точку зрения. Речь может идти, к примеру, о новой песне или выступлении кого-то из их коллег. Но все всегда очень интеллигентно, по-доброму и быстро переходит в шутку».
Господи! А мы как за них переживали!!! Как там жизнь у них, в Грязи-то??? А оказалось как у всех! Печалька.
Подруга - жесть. Мне даже Алла красоткой показалось
Счастья и здоровья их семье!
Неужели Пугачева считает , что кто -то верит в их брак , детей . Бездарный пиар .
Вообще по большому счету Алла молодец.Прожила свою жизнь и продолжает жить так как ей хочется..На общественное мнение ей глубоко наплевать.Поменяла кучу мужей,один другого моложе..Вот детишек себе завела на старости лет то время как ее сверстницам пора сиделку нанимать.У дочки и внуков все отлично(благодаря ей конечно).Счастливая она баба..И пусть тут многие завидуют..Дети не ее, муж и бла бла бла..А она живет в роскошном замке и радуется жизни.Всем бы так в 67 лет
Вообще по большому счету Алла молодец.Прожила свою жизнь и продолжает жить так как ей хочется..На общественное мнение ей глубоко наплевать.Поменяла кучу мужей,один другого моложе..Вот детишек себе завела на старости лет то время как ее сверстницам пора сиделку нанимать.У дочки и внуков все отлично(благодаря ей конечно).Счастливая она баба..И пусть тут многие завидуют..Дети не ее, муж и бла бла бла..А она живет в роскошном замке и радуется жизни.Всем бы так в 67 лет
+10000000000000000!!!
Ага!
Вообще по большому счету Алла молодец.Прожила свою жизнь и продолжает жить так как ей хочется..На общественное мнение ей глубоко наплевать.Поменяла кучу мужей,один другого моложе..Вот детишек себе завела на старости лет то время как ее сверстницам пора сиделку нанимать.У дочки и внуков все отлично(благодаря ей конечно).Счастливая она баба..И пусть тут многие завидуют..Дети не ее, муж и бла бла бла..А она живет в роскошном замке и радуется жизни.Всем бы так в 67 лет
Прожила жизнь в свое удовольствие.Всех,кого считала конкурентами, гнобила. Вот за дочь-спасибо.Кристину уважаю.
Вообще по большому счету Алла молодец.Прожила свою жизнь и продолжает жить так как ей хочется..На общественное мнение ей глубоко наплевать.Поменяла кучу мужей,один другого моложе..Вот детишек себе завела на старости лет то время как ее сверстницам пора сиделку нанимать.У дочки и внуков все отлично(благодаря ей конечно).Счастливая она баба..И пусть тут многие завидуют..Дети не ее, муж и бла бла бла..А она живет в роскошном замке и радуется жизни.Всем бы так в 67 лет