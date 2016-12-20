67-летняя Алла Пугачева и 40-летний Максим Галкин воспитывают сына Гарри и дочь Елизавету. В интервью «СтарХиту» подруга певицы Мила Ставицкая рассказала, почему у супругов иногда возникают разногласие, когда вопросы касаются их наследников.

1 2 3 ... 13 На этой неделе Алла Пугачева и Максим Галкин отмечают пять лет со дня свадьбы

23 декабря Алла Пугачева и Максим Галкин отметят пять лет сот дня свадьбы. Счастливые супруги воспитывают двоих детей. Иногда взгляды знаменитостей расходятся, и у них возникают споры. Об этом «СтарХиту» рассказала крестная Гарри Мила Ставицкая.

«Алла за строгость с ребятишками. А Максим всегда прямо тает, когда сын и дочь рядом. Балует их всячески — стоит Лизе и Гарри только попросить и состроить глазки, он уже на все готов. Бывает, жена, вернувшись поздно с мероприятия, его нет-нет да и упрекнет, что мультики дети сидят и смотрят больше времени и не спят в положенный час», — поделилась Мила.





Также Ставицкая отметила, что споры в звездной семье обычно случаются за большим столом. Они часто приглашают в свой замок друзей. «Разговоры ведутся на самые разные темы, — продолжает Мила Ставицкая. — И политика, и музыка, и дети… Конечно, у Аллы с Максом мнения по некоторым вопросам разнятся. И тут они, бывает, увлекаются — как и все нормальные люди, иногда отстаивают свою точку зрения. Речь может идти, к примеру, о новой песне или выступлении кого-то из их коллег. Но все всегда очень интеллигентно, по-доброму и быстро переходит в шутку».