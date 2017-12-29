Александр Паль и Лиза Янковская не скрывали свой роман и регулярно публиковали совместные снимки в соцсетях. Поклонники пары были уверены, что влюбленные идеально подходят друг другу. В своих интервью артист признавался, что пока не готов пойти в ЗАГС, но в будущем мечтает создать семью и стать многодетным отцом. Со стороны отношения Александра и Лизы казались идеальными, однако на днях в прессе появилась информация о том, что Паль расстался с Янковской.
Правда, поговаривают, что у Лизы начинаются отношения с другим молодым человеком. Янковская, по информации СМИ, проводит время со своим старым приятелем Виталием Кулаковым, с которым она училась в Московской международной киношколе.
Сама Лиза предпочитает не распространяться о своей личной жизни, но не так давно из ее микроблога исчезли все фотографии с Александром.
Какая красивая девушка
Парень некрасивый, какой-то долговязый нескладный...лучшего себе найдет или нашла...
Жаль, мне так нравилась эта пара! Паль - очень крутой, настоящий, интересный и харизматичный парень. Мне импонировало, что девушка у него не обычная искусственная кукла. У Лизы мамина красота - тихая, притягательная. И еще они не светились на потребу глянцу...надеюсь, они еще сойдутся
Зря, Лиза. Паль крут. Хотя если загулял, тогда пусть идет в пень.
Она больше всех в их семье похожа на Олега Янковского.
А этот Паль хитромудрый молодец! Захомутал юную наследницу театральной династии, поматросил, использовал связи ее семьи, стал популярным и бросил.
А у Дудя показался мне таким искренним и настоящим. Не зря же его с Бодровым сранивают. Эх, сплошной обман в шоу-бизе...
А этот Паль хитромудрый молодец! Захомутал юную наследницу театральной династии, поматросил, использовал связи ее семьи, стал популярным и бросил. А у Дудя показался мне таким искренним и настоящим. Не зря же его с Бодровым сранивают. Эх, сплошной обман в шоу-бизе...
перестаньте) он и до нее был известен и уже играл в хороших ролях. Его не из-за нее продвигают,а потому что он заметный. Он штучный товар.Кароч, Паль,я свободна!))
Хороший актер, харАктерный, не красавец аховый , но лицо и взгляд не забудешь .
Кто эти люди?