Не так давно в СМИ появились слухи о том, что 29-летний Александр Паль расстался со своей 23-летней возлюбленной Лизой Янковской. По информации журналистов, дочь Оксаны Фандеры нашла утешение в объятиях другого мужчины.

1 2 3 ... 12 Ходят слухи, что Лиза Янковская рассталась со своим избранником

Александр Паль и Лиза Янковская не скрывали свой роман и регулярно публиковали совместные снимки в соцсетях. Поклонники пары были уверены, что влюбленные идеально подходят друг другу. В своих интервью артист признавался, что пока не готов пойти в ЗАГС, но в будущем мечтает создать семью и стать многодетным отцом. Со стороны отношения Александра и Лизы казались идеальными, однако на днях в прессе появилась информация о том, что Паль расстался с Янковской.

«Наверное, Лиза и Саша устали друг от друга. Такое бывает. Каждой паре нужна пауза. Кому-то достаточно месяца разлуки. Другие только за год понимают, что не могут жить друг без друга», — сообщили журналистам «Наверное, Лиза и Саша устали друг от друга. Такое бывает. Каждой паре нужна пауза. Кому-то достаточно месяца разлуки. Другие только за год понимают, что не могут жить друг без друга», — сообщили журналистам «Экспресс-газеты» источники из окружения пары. По мнению инсайдеров, Паль и Янковская могут снова сойтись.

Правда, поговаривают, что у Лизы начинаются отношения с другим молодым человеком. Янковская, по информации СМИ, проводит время со своим старым приятелем Виталием Кулаковым, с которым она училась в Московской международной киношколе.



Сама Лиза предпочитает не распространяться о своей личной жизни, но не так давно из ее микроблога исчезли все фотографии с Александром.