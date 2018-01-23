22 января в Москве произошел трагический случай. 19-летний студент МГТУ имени Н. Э.Баумана жестоко убил свою ровесницу-соседку по съемной квартире, в которую был безответно влюблен.

1 2 3 ... 10 Молодой программист Артем Исхаков жестоко убил свою соседку, к которой питал неразделенные чувства

В российских СМИ появилась шокирующая новость о том, что студент Бауманки Артем Исхаков убил свою бывшую возлюбленную, студентку ВШЭ Татьяну Страхову, с которой вместе проживал в съемной квартире в Басманном районе Москвы.

Молодой программист был безответно влюблен в свою соседку, с которой несколько лет назад встречался. Тогда девушка приняла решение о расставании, и юноша болезненно переживал разрыв. Молодой программист был безответно влюблен в свою соседку, с которой несколько лет назад встречался. Тогда девушка приняла решение о расставании, и юноша болезненно переживал разрыв.

Однако чувства не угасли: напротив, они разгорелись лишь с новой силой и довели Артема до психического расстройства. Исхаков подсел на запрещенные препараты, также он обращался за помощью к психологу, но, увы, специалист не смог помочь.



Особенно студента технического университета ранило то, что его экс-избранница начала оказывать явные знаки внимания их общему другу. Более того, она даже делилась с Артемом своими любовными переживаниями. Устав от этого, Исхаков начал вынашивать план убийства.



В ночь, когда было совершено преступление, юноша опубликовал пост-исповедь на своей странице ВКонтакте, где подробно описал, как и почему убил Таню. Выяснилось, что парень сначала избил девушку, а после задушил ее и нанес ножевые ранения. Когда тело Страховой было уже бездыханным, Исхаков надругался над ним.



На следующий день, написав прощальное письмо своим родителям и друзьям, а также извинившись в письменной форме перед родителями Тани, Артем покончил с собой. Лишь 23 января тела молодых людей были обнаружены стражами порядка. По факту убийства возбуждено уголовное дело.