В российских СМИ появилась шокирующая новость о том, что студент Бауманки Артем Исхаков убил свою бывшую возлюбленную, студентку ВШЭ Татьяну Страхову, с которой вместе проживал в съемной квартире в Басманном районе Москвы.
Однако чувства не угасли: напротив, они разгорелись лишь с новой силой и довели Артема до психического расстройства. Исхаков подсел на запрещенные препараты, также он обращался за помощью к психологу, но, увы, специалист не смог помочь.
Особенно студента технического университета ранило то, что его экс-избранница начала оказывать явные знаки внимания их общему другу. Более того, она даже делилась с Артемом своими любовными переживаниями. Устав от этого, Исхаков начал вынашивать план убийства.
В ночь, когда было совершено преступление, юноша опубликовал пост-исповедь на своей странице ВКонтакте, где подробно описал, как и почему убил Таню. Выяснилось, что парень сначала избил девушку, а после задушил ее и нанес ножевые ранения. Когда тело Страховой было уже бездыханным, Исхаков надругался над ним.
На следующий день, написав прощальное письмо своим родителям и друзьям, а также извинившись в письменной форме перед родителями Тани, Артем покончил с собой. Лишь 23 января тела молодых людей были обнаружены стражами порядка. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
Олень🐃🐐
дурак и дура. Жалко всех, молодые- жить да жить. Почему психолог не мог помочь?
А почему расставшись они продолжали жить вместе?в одной квартире?вдвоем ?..И она ему рассказывала о своих чувствах к другому!?Видно я расставания по-другому представляла .Жаль конечно-видно молодые ещё совсем .Девочка видно любила жесткие отношения.
Молодёжь совсем умом тронулась. Что происходит с детьми и подростками. Очень жаль, что так случилось. Парню надо было найти хорошего психолога. Он помог бы ему избежать трагедии.
Написано же, под наркотой был, ничего удивительного.(((
Ничё не поняла. А почему они жили вместе? Девушка шалавушкО ?
Жесть.У недоросля крыша поехала,а тот,кто обвиняет жертву в комментариях ,непонятно вообще чем думает,на её месте могла оказаться любая.
Зачем жила с ним? Видимо, льстили его чуйства. Вот и пожала бурю(((
А почему расставшись они продолжали жить вместе?в одной квартире?вдвоем ?..И она ему рассказывала о своих чувствах к другому!?Видно я расставания по-другому представляла .Жаль конечно-видно молодые ещё совсем .Девочка видно любила жесткие отношения.
Зачем о таких вещах писать на развлекательном портале? Это криминальный случай, убийца и потерпевшая, скорее всего, наркоманы оба ,в их среде такое случается, к сожалению. Что тут обсуждать? Тем более, что следствия еще толком не было и в чем там дело на самом деле никто не знает. А автор статьи уже все "расследовала" , получайте очередное сочинение.